Яйця подорожчали на 52%.

Ціни на цукор і соняшникову олію в Україні в серпні в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року – підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.

Про це передавати Державна служба статистики на своєму офіційному сайті.

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Також наголошується, що в серпні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 51,8%, хліб подорожчав на 16,5%, м'ясо – на 11%, макарони – на 10%.

Разом з тим, на 8% подешевшали овочі та на 9% - фрукти.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 29% відбулося в основному через подорожчання природного газу на 96,1% та електроенергії на 36,6%.

Ціни на транспорт зросли на 11,4% в першу чергу за рахунок подорожчання палива і масел на 32,2%, проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 10,2%. Також на 13,6% подорожчав автодорожній транспорт.

Ціни на соняшникову олію в Україні:

За даними Держстату, в червні цього року соняшникова олія коштувала на 80% дорожче, ніж у червні 2020 року.

20 липня 2021 року українцям пояснили, чому за кордоном олію продають у два рази дешевше.

30 липня експерти прогнозували, що восени пляшка олії коштуватиме близько 100 грн.

Українське масло в Чехії:

У Чехії соняшникова олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 грн. В українських супермаркетах соняшникова олія коштує від 50 до 75 грн.

Інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - порівняно з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

7 липня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що буде з цінами до кінця року.

За січень-червень 2021 року інфляція склала 6,4%.

Ціни на соняшникову олію і цукор в Україні в червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

Автор: Богдан Слуцький