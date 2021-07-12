В українській столиці ціни на продукти на 60-100% вищі, ніж у польській Варшаві.

У Чехії соняшникова олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 гривень.

Про це йдеться в Telegram-каналі "Харків 1654".

Читайте такожВ Україні зростають ціни на продукти: що подорожчало найбільше

В українських супермаркетах соняшникова олія коштує від 50 до 75 гривень.

"Дуже шкода, що соняшникову олію українського виробника мені вигідніше привезти з Чехії, ніж купити в Україні", – повідомив покупець Михайло Король.

"Ціна 35 гривень! Це враховуючи транзит між двома країнами + заробіток магазину. А в Україні-50-65 гривень", – додав покупець.

Порівняльні ціни в Польщі та Україні:

Згідно з дослідженням, опублікованим громадською організацією "Економічний дискусійний клуб", різниця в ціні в польських та українських супермаркетах становить від 60-100%.

Споживча інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

7 липня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що буде з цінами до кінця року.

За січень-червень 2021 року інфляція склала 6,4%.

Ціни на соняшникову олію і цукор в Україні в червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко