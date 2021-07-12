У Чехії соняшникова олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 гривень.
Про це йдеться в Telegram-каналі "Харків 1654".
Читайте такожВ Україні зростають ціни на продукти: що подорожчало найбільше
В українських супермаркетах соняшникова олія коштує від 50 до 75 гривень.
"Дуже шкода, що соняшникову олію українського виробника мені вигідніше привезти з Чехії, ніж купити в Україні", – повідомив покупець Михайло Король.
"Ціна 35 гривень! Це враховуючи транзит між двома країнами + заробіток магазину. А в Україні-50-65 гривень", – додав покупець.
Порівняльні ціни в Польщі та Україні:
Згідно з дослідженням, опублікованим громадською організацією "Економічний дискусійний клуб", різниця в ціні в польських та українських супермаркетах становить від 60-100%.
Споживча інфляція в Україні: що необхідно знати
- За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.
- За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.
- Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.
- Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.
- 7 липня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що буде з цінами до кінця року.
- За січень-червень 2021 року інфляція склала 6,4%.
- Ціни на соняшникову олію і цукор в Україні в червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram