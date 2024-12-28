Варто очікувати, що цей популярний напій знову підскочить у ціні.

Світові ціни на каву стрімко ростуть. Однією з головних причин стали складні погодні умови.

Видання The New York Times пише, що останніми роками постійні посухи та повені призвели до скорочення світових поставок кави, що часто спричинило різке зростання цін. Водночас світовий попит на каву продовжує зростати, а любителі кави скорочують її споживання. У грудні ціни на одному з ринків побили майже 50-річний максимум.

Попри те, що ціни можуть впасти, генеральний директор і співзасновник каліфорнійської компанії Pachamama Coffee, Талеон Тремейн каже, що нестабільність загрожує стійкості таких підприємств, як його, і доходу фермерів.

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"З часом ми побачимо набагато вищі ціни", - сказав Тремейн. "Пропозиція не задовольняє попит".

Лише з початку листопада оптова ціна на зерна підскочила більш ніж на 30%. Ф'ючерсні ціни на зерна арабіки в середині грудня зросли до більш ніж 3,30 долара за фунт, побивши рекорд 47-річної давності.

За словами Кевона Ріні, доцента Ратгерського університету, що займається вивченням виробництва кави, на відновлення врожаю кави в Бразилії після посухи може піти до двох років.

Ціни на каву - останні новини

На біржах ціни на найпопулярніший у світі сорт кави - арабіку, досягли історичного максимуму. Поціновувачі кави побачать зростання цін уже на початку наступного року.

Ціна на березневі ф'ючерси на арабіку встановила абсолютний рекорд за всю історію торгів - 3,34 долара за фунт (близько 0,45 кг) зерен. Арабіка всього за рік подорожчала на 80%.

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