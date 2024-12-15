Відомі виробники цього ароматного напою вже заявили, що будуть змушені підвищити ціни на свою продукцію.

На біржах ціни на найпопулярніший у світі сорт кави - арабіку, досягли історичного максимуму. Любителі кави побачать зростання цін уже на початку наступного року.

Як пише Бі-бі-сі, ціна на березневі ф'ючерси на арабіку встановила абсолютний рекорд за всю історію торгів - $3,34 за фунт (близько 0,45 кг) зерен. Арабіка всього за рік подорожчала на 80%.

Як розповів виданню глава компанії Tuan Loc Commodities Він Нгуєн, компанії намагалися не підвищувати ціну для кінцевого споживача, але тепер все ж зроблять це на початку 2025 року.

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Представник італійської Lavazza сказала виданню, що компанія "була змушена скоригувати ціни". У листопаді про плани змінити ціни та розмір кавових пачок сказали і в Nestlé. Про те, що компанія JDE Peet's, яка володіє брендами Jacobs, L'Or, Tassimo і Douwe Egberts, підніме ціни на каву з бразильської сировини на 30%, з посиланням на анонімні джерела писав Reuters.

Чому дорожчає кава

Попередній рекорд ціни на арабіку встановлено 1977 року, коли Бразилія, найбільший постачальник арабіки у світі, переживала наслідки заморозків 1975 року, які знищили дві третини врожаю кави.

У серпні та вересні цього року Бразилія переживала найсильнішу за 70 років посуху, а в жовтні країну накрили найсильніші дощі. Саме на цей період припадає збирання врожаю і приготування саджанців на наступний сезон.

Крім того, В'єтнам, найбільший постачальник кави сорту робуста, теж пережив цього року і посуху і зливи.

До того ж у світі спостерігається неабиякий попит на каву. Навіть на батьківщині чаю, в Китаї, кава набирає популярності: лише за 10 років, з 2008 по 2018, китайці почали пити вдвічі більше кави. І британці, відомі своєю любов'ю до чаю, стали віддавати перевагу каві. Як клімат впливає на вирощування кави

Кавові дерева досить вибагливі. Ідеальна температура для них 15-24 °C. Річ у тім, що спека змінює смак майбутнього напою, а заморозки гублять дерева. А ростуть найкраще кавові дерева на висоті від 1200 до 2200 м над рівнем моря і без потрапляння прямих сонячних променів.

Через зміни клімату зона вирощування арабіки змінюється. Усі території, де її зараз вирощують, зазнали змін клімату.

При цьому нових територій, де можна буде в майбутньому вирощувати каву, не так уже й багато. Серед них - Уругвай, Аргентина, Чилі, США, Індія, Китай і Нова Зеландія.

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