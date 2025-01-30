Ф'ючерси на каву арабіка раніше досягли рекордної позначки.

Світові ціни на каву, зокрема, на арабіку, досягли рекордних позначок - вище 3,60 долара за фунт. У Бразилії, найбільшому світовому виробнику, запаси впали до мінімуму і є побоювання з приводу майбутнього врожаю.

Видання Reuters пише, що 70%-80% врожаю арабіки в Бразилії вже продано, і нові угоди йдуть повільно. Бразилія виробляє майже половину світового обсягу бобів арабіки.

Останнім часом погода в країні була більш сприятливою після сильної посухи 2024 року. Проте майбутній урожай буде на 4,4% меншим за попередній.

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"Світові поставки кави залишаються обмеженими. В'єтнам повільно просувається в реалізації врожаю робусти. Арабіка, зібрана в Центральній Америці та Колумбії, довше добирається до ринку, а бразильські фермери не виявляють особливого інтересу до продажу", - заявив брокер HedgePoint Global Markets.

Ф'ючерси на каву арабіка на біржі ICE раніше досягли рекордної позначки в 3,6945 долара за фунт, збільшивши прибуток за рік майже на 15%. Кава робуста подорожчала на 0,9% до 5,609 долара за метричну тонну.

Очікується, що експорт кави з Індії у 2025 році скоротиться більш ніж на 10% через зниження виробництва та зменшення запасів урожаю минулого сезону.

За словами дилерів, фермери Індії та В'єтнаму стримують продажі в очікуванні подальшого зростання цін, а в Бразилії вже продано близько 80-90% наявного врожаю.

Брокер Сукден повідомив, що бразильські фермери також віддають перевагу місцевим продажам, а не експорту за цінами в доларах, оскільки їхнє фінансове становище значно погіршилося за останні два роки.

Крім того, поточні буферні запаси в країні скоротилися до 500 000 мішків порівняно з 8 мільйонами мішків торік, а це означає, що будь-які додаткові погодні катаклізми можуть мати надмірний вплив на світові ціни на каву.

На думку Сукдена, цього сезону на світовому ринку кави вже вчетверте поспіль фіксується дефіцит.

Ціни на каву у 2024 році зросли на 11% до 31 гривні в середньому, як порівняти з 2023 роком.

Станом на кінець грудня найдорожчу каву в Україні продавали в Одеській області - 40 гривень за чашку. За рік ціна зросла на 20%. На другому місці опинилася Львівська область, де чашка еспресо коштує 39 гривень. Третю сходинку посіла Волинська область із ціною на рівні 37 гривень.

Найдешевша кава в Хмельницькій і Сумській областях - по 28 гривень за чашку.

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