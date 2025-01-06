Чашка еспресо в Україні б'є по кишені: де найдорожча кава

У Харківській області вартість еспресо не змінилася

Ціни на каву в Україні у 2024 році зросли на 11% до 31 гривні в середньому, у порівнянні з 2023 роком. Найдорожча чашка кави - в Одеській області, а найдешевша - у Хмельницькій та Сумській областях

Аналітики Опендатабот зазначили, що від початку повномасштабної війни еспресо в Україні подорожчало в 1,7 раза - з 19 гривень 2021 року до 33 гривень на кінець 2024 року.

Станом на кінець грудня найдорожчу каву в Україні продавали в Одеській області - 40 гривень за чашку. За рік ціна зросла на 20%. На другому місці опинилася Львівська область, де чашка еспресо коштує 39 гривень. Третю сходинку посіла Волинська область із ціною на рівні 37 гривень.

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Найдешевша кава в Хмельницькій і Сумській областях - по 28 гривень за чашку.

Найбільше за рік, а це 29%, зросла ціна у Вінницькій області - до 31 гривні за чашку. Тільки в Харківській області вартість еспресо не змінилася - 34 гривні.

Ціни на каву в Україні - прогноз експертів

Світові ціни на каву значно зросли. Український ринок зазвичай реагує з невеликим запізненням, але вже наступного місяця українці відчують подорожчання.

Співвласник Escobar Coffee Roasters Андрій Титов зазначив, що до лютого ціни для споживачів стануть аномально високими. Наприклад, чашка еспресо, яка зараз коштує близько 40-45 гривень, подорожчає до 70 гривень. Латте або капучино, які зараз коштують 60 гривень, зростуть у ціні до 100 гривень. Загалом для кінцевого покупця вартість кави зросте на 80-100%.

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