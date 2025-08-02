Ціни на мед в Україні 'злетіли' у півтора рази: що кажуть експерти

Якщо минулого року акацієвий мед у роздробі коштував близько 450 грн за літр, то нині – уже 700 грн.

Ціни на мед в Україні за останній рік суттєво зросли. Про це УНІАН повідомили у пресслужбі мережі супермаркетів "‎ЕКО-маркет"‎.

"‎У цьому році ситуація з медом в Україні є непростою. Як повідомляють наші постачальники, через несприятливі погодні умови це один із найскладніших сезонів за останні десятиліття. Перші медозбори – акація, липа, різнотрав’я – практично не вдалися. Частина бджолярів взагалі не качала мед, залишивши запаси для підгодівлі бджіл"‎, – кажуть фахівці.

Окремі господарства, зокрема пасіки на 800 бджолосімей, змогли зберегти врожай лише завдяки кількості вуликів. Але його обсяги виявилися значно нижчими: у звичайний рік вони бувають удесятеро більшими.

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"‎Це позначилося і на цінах. Якщо минулого року акацієвий мед у роздробі коштував близько 450 грн за літр, то нині – уже 700 грн. Подорожчали й інші види меду"‎, – додали в "‎ЕКО-маркет"‎.

Зазначимо також, що в кінці липня найдешевша 250-грамова баночка меду в АТБ коштувала 61,90 грн, тоді як у "Сільпо" ціни на цей продукт починалися від 34,40 грн за 100 грам. У мережі Varus його можна було купити по 36,60 грн за баночку в 125 грам.

Нагадаємо, раніше фахівці спрогнозували подорожчання меду у цьому році. За словами експертів, через неурожайний сезон ціна акацієвого меду може сягнути понад 600 гривень за півлітра.

Ціни на продукти в Україні

Зростають ціни і на деякі інші категорії продуктів. Як нещодавно повідомив УНІАН, в Україні несподівано подорожчав часник.

Відпускні ціни на нього в кінці липня знаходилися у коридорі 60-130 гривень за кілограм. При цьому вартість часнику на ринках перебувала приблизно на рівні минулого року.

А ще раніше стало відомо, що в Україні стрімко збільшилися ціни на огірки. Виробники пояснювали таку динаміку скороченням пропозиції овоча при високому попиті.

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