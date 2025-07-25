Ціни на огірки несподівано почали зростати: скільки коштує кілограм в Україні

Зазначається, що огірки коштують у середньому майже на чверть менше, ніж роком раніше.

Відпускні ціни в Україні на огірки почали зростати. Виробники пояснюють подорожчання скороченням пропозиції овоча за високого попиту.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що на сьогодні українські тепличні комбінати продають огірок не дешевше за 25-45 грн/кг ($0,60-1,08/кг), що в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Фермери зазначили, що зростання цін насамперед пов'язане з міжсезонним скороченням пропозиції продукції на ринку, тому що комбінати завершили збирання врожаю першого обороту, а до нового обороту розпочнуть лише в другій половині серпня. Постачальники, що залишилися, практично щодня підвищують ціни на тлі високого попиту. При цьому овоча з відкритого ґрунту наразі недостатньо.

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Наразі огірок в Україні коштує в середньому на 24% дешевше, ніж роком раніше. При цьому виробники не виключають, що за поліпшення погодних умов ситуація може кардинально змінитися.

Ціни на огірки в супермаркетах України

В АТБ овоч продають по 45,89 грн/кг.

При цьому у Varus огірки можна купити по 39,90 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни стартують від 41,10 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

В Україні стрімко знижуються ціни на кавуни через зростання пропозиції на тлі погіршення якості. Останнє пов'язують зі спекотною погодою та посухою.

Також цього тижня стало відомо, що з початку року в Україні відчутно зросли ціни на свинину. Відносно низькі ціни у 2024-му пов'язують, зокрема, з вищою пропозицією.

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