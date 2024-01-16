За півроку ціни на молоко зросли майже на третину.

У другому півріччі 2023 року ціни на молоко суттєво зросли – як у гривні, так і у перерахунку на євро. Про це повідомили у Спілці молочних підприємств України.

Так, у грудні ціни на молоко-сировину перевищили рівень у 15 грн/кг, тоді як ще у липні складали в середньому 11,6 грн/кг, тобто відбулося зростання на 30%.

"Грудневий рівень ціни молока-сировини в Україні, у перерахунку на євро та з урахуванням середньоєвропейських базисів поставки (€41,4/100 кг), – є найвищим, як мінімум, за останні десять років", – підкреслили експерти.

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Вони додали, що ціна вище €40/100 кг (а саме €40,7/100 кг) спостерігалась в Україні за цей період лише одного разу – у листопаді 2021 року – і це було наслідком значної ревальвації гривні у другій половині 2021 року.

Аналітики зазначають, що у 2023 році відповідний рівень ціни було також досягнуто у листопаді, проте у грудні 2023 року, на відміну від ситуації дворічної давнини, ціни продовжили своє зростання (ще + 2%), сягнувши історичного максимуму.

"Як наслідок, різниця між рівнем цін в Україні та країнах ЄС протягом року постійно скорочувалася. Якщо у квітні-травні ціна молока-сировини в Україні становила 70% від середнього показника по ЄС та, зокрема, Польщі, то із жовтня вона складає вже близько 90% і постійно скорочується", – наголошують вони.

Як зазначають експерти, це негативно впливає на цінову доступність молокопродуктів вітчизняного виробництва, а отже, й на їх конкурентоспроможність, а також на рівень витрат населення на цей вид харчових продуктів.

Інфляція в Україні – найновіші показники

Як свідчать дані Державної служби статистики, споживча інфляція в Україні 2023 сповільнилася до трирічного мінімуму у 5,1%.

В грудні 2023 року, порівняно із листопадом 2023 року, зростання цін склало 0,7%. Харчі та безалкогольні напої у 2023 році подорожчали в цілому на 4%. Найбільше зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти (на 12,4%), масло (на 9,9%) та молоко (на 9,7%). Подешевшали найбільше олія соняшникова (на 14,9%), яйця (на 9,5%) та цукор (на 5,8%).

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