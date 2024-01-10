Серед харчів найбільше зросли ціни на м’ясо, масло та молоко.

Споживча інфляція в Україні 2023 сповільнилася до трирічного мінімуму у 5,1%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики. Повідомляється, що в грудні 2023 року, порівняно із листопадом 2023 року, зростання цін склало 0,7%. Харчі та безалкогольні напої у 2023 році подорожчали в цілому на 4%. Найбільше зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти (на 12,4%), масло (на 9,9%) та молоко (на 9,7%). Подешевшали найбільше олія соняшникова (на 14,9%), яйця (на 9,5%) та цукор (на 5,8%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби за рік подорожчали на 9,6%, одяг та взуття - подешевшали на 6,3%. Тарифи на комунальні послуги зросли у 2023 році на 12,8%, головним чином, коштом подорожчання електроенергії на 69,7%.

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Зростання цін у сфері охорони здоров’я склало 8,7%, в першу чергу, коштом подорожчання фармацевтичної продукції на 7,1% та амбулаторних послуг - на 13%.

Ціни на транспорт зросли на 3,2%. Паливо і мастила за рік подорожчали на 2,7%. Освітні послуги у 2023 році подорожчали на 12,8%, ресторанно-готельні - на 13%.

Споживча інфляція 2023 в Україні - що треба знати

За підсумками листопада споживча інфляція в нашій державі сповільнилася до 0,5%, в річному вимірі інфляція склала 5,1%.

На початку січня поточного року стало відомо, що ціни на огірки в українській державі відчутно збільшилися. Повідомлялося, що вартість цього овочу зросла в середньому на 17%.

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