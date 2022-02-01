Серед основних причин зростання цін: подорожчання сировини, матеріалів та товарів постачальників.

В Україні більшість підприємств налаштовані суттєво підвищувати ціни на продукцію власного виробництва.

Про це свідчать результати січневого опитування підприємств, оприлюднені на сайті Національного банку України.

"Підприємства всіх секторів економіки, які беруть участь в опитуванні, прогнозували подальше зростання цін на свою продукцію/послуги на тлі істотного подорожчання сировини, матеріалів і товарів постачальників. Пропозиції на ринку праці знизилися, загальні оцінки по зайнятості погіршилися. Респонденти всіх секторів, крім торгівлі, очікували скорочення чисельності працівників", - йдеться в повідомленні.

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Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 по 24 січня 2021 року. В опитуванні взяло участь 408 підприємств. Серед опитаних підприємств 44,4% – компанії промисловості, 29,4% – сфери послуг, 20,6% – торгівлі, 5,6% – будівництва, 31,6% респондентів – великі підприємства, 29,7% – середні, 38,7% - малі.

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Держрегулювання цін: