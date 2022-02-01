В Україні більшість підприємств налаштовані суттєво підвищувати ціни на продукцію власного виробництва.
Про це свідчать результати січневого опитування підприємств, оприлюднені на сайті Національного банку України.
"Підприємства всіх секторів економіки, які беруть участь в опитуванні, прогнозували подальше зростання цін на свою продукцію/послуги на тлі істотного подорожчання сировини, матеріалів і товарів постачальників. Пропозиції на ринку праці знизилися, загальні оцінки по зайнятості погіршилися. Респонденти всіх секторів, крім торгівлі, очікували скорочення чисельності працівників", - йдеться в повідомленні.
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Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 по 24 січня 2021 року. В опитуванні взяло участь 408 підприємств. Серед опитаних підприємств 44,4% – компанії промисловості, 29,4% – сфери послуг, 20,6% – торгівлі, 5,6% – будівництва, 31,6% респондентів – великі підприємства, 29,7% – середні, 38,7% - малі.
НБУ і прогноз інфляції:
Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7%.
НБУ прогнозує повернення інфляції до мети в 5% лише в 2023 році.
Споживча інфляція в Україні в грудні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з груднем 2020 року - склала 10%.
Держрегулювання цін:
- Кабмін наприкінці 2021 року заборонив встановлювати торгову націнку більше ніж 10% на хліб житньо-пшеничний і батон.
- 12 січня 2022 року Кабінет міністрів ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів, в тому числі та на цибулю ріпчасту, буряк, моркву, картоплю, капусту білокачанну.
- Також 12 січня 2022 року Кабінет міністрів ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.
- Торгову націнку понад 10% заборонили встановлювати на крупу гречану, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого ґатунку, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку), молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), олію соняшникову, яйця курячі категорії С1, птицю (тушки курячі) та масло вершкове з жирністю 72,5%.
- 19 січня 2022 року Кабінет міністрів відклав питання включення пшеничного хліба до переліку товарів, що мають соціальне значення, і щодо яких встановлюється гранична Торгова націнка в 10%.
- Гранична націнка діятиме до кінця карантинних обмежень.