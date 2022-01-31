У грудні кілограм гречки можна було купити в середньому за 47,26 грн, а зараз вартість 50,85 грн / фото УНІАН Володимир Гонтар
В Україні в січні середні ціни на крупи зросли у порівнянні з груднем 2021 року.
За даними сайту "Мінфін", у грудні кілограм гречки можна було купити в середньому за 47,26 грн, а зараз вартість 50,85 грн.
Зросло в ціні й пшоно - з 19,91 грн/кг до 21,67 грн/кг. Рис довгий минулого місяця коштував 38,34 грн/кг, а зараз - 41,90 грн/кг. Менше, ніж на гривню, подорожчав рис круглий - середня ціна зараз 35,20 грн/кг.
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Разом з тим, кілограм довгого пропареного рису подешевшав з 35,68 грн до 35,23 грн.
В цілому з 2017 року ціни на крупи зросли майже вдвічі.
Скриншот index.minfin.com.ua
Держрегулювання цін:
- Кабмін наприкінці 2021 року заборонив встановлювати торгову націнку більше ніж 10% на хліб житньо-пшеничний і батон.
- 12 січня 2022 року Кабінет Міністрів ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів, в тому числі та на цибулю ріпчасту, буряк, моркву, картоплю, капусту білокачанну.
- Також 12 січня 2022 року Кабінет Міністрів ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.
- Торгову націнку понад 10% заборонили встановлювати на крупу гречану, цукор-пісок, Борошно пшеничне вищого ґатунку, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку), молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), олію соняшникову, яйця курячі категорії С1, птицю (тушки курячі) та масло вершкове з жирністю 72,5%.
- 19 січня 2022 року Кабінет Міністрів відклав питання включення пшеничного хліба до переліку товарів, що мають соціальне значення, і щодо яких встановлюється гранична Торгова націнка в 10%.
- Гранична націнка діятиме до кінця карантинних обмежень.