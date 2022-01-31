Гречка подорожчала більш, ніж на 3 гривні.

В Україні в січні середні ціни на крупи зросли у порівнянні з груднем 2021 року.

За даними сайту "Мінфін", у грудні кілограм гречки можна було купити в середньому за 47,26 грн, а зараз вартість 50,85 грн.

Зросло в ціні й пшоно - з 19,91 грн/кг до 21,67 грн/кг. Рис довгий минулого місяця коштував 38,34 грн/кг, а зараз - 41,90 грн/кг. Менше, ніж на гривню, подорожчав рис круглий - середня ціна зараз 35,20 грн/кг.

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Разом з тим, кілограм довгого пропареного рису подешевшав з 35,68 грн до 35,23 грн.

В цілому з 2017 року ціни на крупи зросли майже вдвічі.

Держрегулювання цін: