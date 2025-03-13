Харчові компанії домагаються звільнення від мит інгредієнтів, яких немає в країні.

Найбільші виробники продуктів харчування стурбовані наслідками введення мит на імпорт. Вони звернулися до президента США Дональда Трампа з проханням звільнити деякі імпортні товари, як-от какао та фрукти, від додаткових податків.

Агентство Reuters пише, що PepsiCo, Conagra, J M Smucker та інші просять Трампа вилучити зі списку товарів, які оподатковують митом, інгредієнти, які недоступні всередині країни, щоб захистити виробників.

Кава, овес, какао, спеції, тропічні фрукти та інші товари, що використовуються для виробництва спеціальних продуктів харчування і товарів для дому, входять до списку імпорту, який не має аналогів у США.

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"Ми вважаємо, що цілеспрямоване і ретельно вивірене звільнення цих інгредієнтів і товарів від мит необхідне для якнайкращого захисту американських виробників і підтримки зусиль Трампа зі зниження споживчої інфляції", - йдеться в повідомленні.

Представник компанії Conagra заявив, що виробник гарячого шоколаду Swiss Miss продовжує оцінювати свої джерела поставок у світлі можливих змін політики.

Новий раунд мит Трампа на товари з Китаю, Канади та Мексики припав на непростий час для американської індустрії продуктів харчування та споживчих товарів. Виробники побоюються, що їм доведеться перекласти нові витрати на споживачів, які й так купують менше через зростання інфляції останніми роками. Трамп під час передвиборчої кампанії виступав за зниження вартості життя.

Том Мадрекі, віцепрезидент з кампаній та спеціальних проєктів Асоціації споживчих брендів, вважає, що примус до торгівлі, включно з митами, має "здійснюватися стратегічно, і має бути покроковим, щоб захистити виробників". Він зазначив, що бамбукове волокно з Австралії, що використовується в абсорбуючих прокладках для підгузків, недоступне всередині країни.

Американські компанії, включно з Colgate Palmolive і Edgewell, наражаються на ризик введення мит. Компанія Colgate, що виробляє зубну пасту в Мексиці, вивчає можливості зниження впливу мит. Компанія не очікує, що зможе повністю пом'якшити їх, заявив головний спеціаліст зі зв'язків з інвесторами Джон Фошер.

"Вплив як початкових мит, так і відповідних, які будуть застосовуватися щодо Мексики або Канади, все одно буде", - сказав Фочер.

Виробник сонцезахисних кремів Banana Boat компанія Edgewell заявила, що напередодні мит хоче зафіксувати ціни на хімікати для сонцезахисних кремів у китайських постачальників. Компанія Procter & Gamble також заявила, що їй, можливо, доведеться підняти ціни, щоб впоратися з торговельною війною, що насувається.

Мита Трампа - реакція всередині США

3 березня президент США Дональд Трамп оголосив про введення з 4 березня нових 25% мит на всі мексиканські та канадські товари і 10% мита на імпорт енергоносіїв з Канади.

При цьому американські фермери з люттю відреагували на мита Трампа. Вони вважають, що торгова війна поставить під загрозу експорт, призведе до підвищення вартості таких товарів, як добрива, і "завдасть шкоди сільській Америці".

Крім того, в деяких провінціях Канади відмовилися від продажу американського алкоголю через мита Трампа, що викликало негативну реакцію одного з керівників компанії Jack Daniel's.

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