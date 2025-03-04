Імпорт із Канади та Мексики обкладатиметься податком у 25%.

У вівторок, 4 березня, набули чинності мита президента Дональда Трампа щодо Канади і Мексики. Це призвело до напруження на світових ринках і спричинило дорогі заходи у відповідь з боку північноамериканських союзників США.

Видання Associated Press пише, що з опівночі імпорт із Канади та Мексики обкладатиметься податком у 25%, а канадські енергетичні товари обкладатимуться митом у 10%.

10-відсоткове мито на китайський імпорт збільшено вдвічі - до 20%. Пекін 4 березня ввів відповідні мита в розмірі до 15% на широкий спектр американських сільськогосподарських товарів. Китай також розширив кількість американських компаній, на які поширюються заходи експортного контролю та інші обмеження, приблизно на два десятки.

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна введе мита на більш ніж 100 мільярдів доларів американських товарів протягом 21 дня. Мексика не повідомила про будь-які заходи у відповідь.

Дії президента США викликали побоювання з приводу зростання інфляції та перспективи руйнівної торгової війни, хоча він обіцяв американській громадськості, що податки на імпорт - це найпростіший шлях до національного процвітання. Трамп продемонстрував готовність спростувати попередження провідних економістів і поставити на кін громадське схвалення, вважаючи, що мита можуть виправити те, що не влаштовує.

Трамп заявив, що мита будуть знижені тільки в разі усунення торгового дисбалансу США, а цей процес навряд чи буде врегульовано швидко.

Мита можуть бути недовговічними, якщо американська економіка постраждає. Але Трамп також може запровадити додаткові мита щодо ЄС, Індії, на комп'ютерні чіпи, авто та фармацевтичні препарати.

Законодавці-демократи поспішили розкритикувати мита, і навіть деякі сенатори-республіканці забили на сполох. Сенаторка Сьюзан Коллінз, представниця штату Мен, заявила, що "дуже занепокоєна" вступом митних тарифів у силу через близькість її штату до Канади, а більша частина товарів обробляється в країні-сусідці, після чого повертається на американський ринок.

Деймон Пайк, керівник технічної практики з митних і торговельних послуг у податковій і консалтинговій компанії BDO, вважає, що реакція інших країн може призвести до торговельної війни.

Адміністрація Трампа вважає, що інфляція буде не такою страшною, як стверджують економісти, заявляючи, що мита можуть мотивувати іноземні компанії відкривати заводи в США. Проте, може знадобитися час, щоб перемістити виробництва, розташовані по всьому світу, і навчити робітників.

Грег Ахірн, президент і генеральний директор Асоціації виробників іграшок, заявив, що 20% мита на китайські товари зроблять "калікою" індустрію іграшок, оскільки майже 80% іграшок, які продають у США, виробляють у Китаї.

"Там складна технологія виробництва, оснащення", - сказав він. "У цих іграшках багато ручної роботи, яку багато людей не розуміють... Розфарбовування обличчя, маски для обличчя, плетіння волосся, плетіння кісок, крою та шиття плюшу. Усе це дуже висококваліфікована праця, яка передається з покоління в покоління в Китаї".

Мита Трампа - останні новини

Президент США Дональд Трамп одним із перших розпоряджень запровадив мита щодо Китаю, Канади та Мексики, але відклав введення двох останніх на місяць після того, як країни взяли на себе зобов'язання щодо забезпечення безпеки кордонів.

Видання The New York Times писало, що мита щодо Канади, Мексики та Китаю - це кийок, покликаний змусити найбільших торговельних партнерів США припинити потік наркотиків і мігрантів.

Трамп стверджує, що мита не призведуть до великих витрат для США і принесуть величезні доходи, які уряд зможе використовувати для скорочення податків, а також для балансування федерального бюджету. Однак експерти зазначають, що мита не допоможуть одночасно досягти всіх цілей, які озвучив Трамп.

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