Зазначається, що значно дешевше віддавали томати, моркву, виноград, кавун та інше.

Спека в Україні трохи спала, що дало змогу стабілізувати ринок овочів та фруктів. При цьому ціни на окремі позиції все ж пішли вгору.

Аналітики EastFruit зазначили, що ціни на капусту знову зросли через дефіцит овоча - з 19-20 грн/кг до 20-25. При цьому подешевшала морква з 12-15 гривень за кілограм до 10-14.

Погодні умови дозволили відновити збирання ґрунтового томату, що призвело до зниження верхньої межі цін з 30 до 25 гривень за кілограм. Крім того, впали в ціні баклажан - з 15-18 грн/кг до 12-15 та солодкий перець - з 50-60 до 45-50 грн/кг.

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Серед зелені різко подорожчали кріп і петрушка - з 100-150 до 150-200 гривень за кілограм.

Що стосується фруктів і ягід, то сильно подешевшав виноград - з 150-220 до 90-150 гривень за кілограм. Після незначного подорожчання знову почав дешевшати кавун з 13-20 до 6-10 грн/кг, а також майже вдвічі знизилася ціна на диню - з 30-40 до 15-25 грн/кг. Також різко додала в ціні вишня. Минулого тижня її віддавали по 100-110 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше ціна коливалася в межах 50-70 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

В Україні зросли ціни на молоко і молочні продукти. Причина - скорочення виробництва молока, зростання закупівельних цін, відключення електроенергії, перебої в роботі охолоджувального обладнання та псування готової продукції.

Крім того, експерти прогнозують зростання ціни на хліб уже до кінця літа 2024 року.

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