Подіяло скорочення виробництва молока, ріст закупівельних цін, відключення електроенергії, перебої в роботі охолоджувального обладнання.

В Україні виросли ціни на більшість молочних продуктів, які входять до споживчого кошику громадян. Причина – скорочення виробництва молока, ріст закупівельних цін, відключення електроенергії, перебої в роботі охолоджувального обладнання та псування готової продукції в торгівельних мережах, повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Зокрема, молоко пастеризоване жирністю 2,5% наразі коштує 47,55 грн. за кг, що на 57 коп. (+1%) більше порівняно до попереднього місяця і на 8,36 грн. (+18%) більше порівняно до минулорічного періоду.

Водночас сметана жирністю 15% в різній тарі в середньому коштує 132,92 грн. за кг, що на 56 коп. (-0,4%) менше порівняно до попереднього місяця. Порівняно до минулого року сметана подорожчала на 19,85 грн (+15%).

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Також змінились ціни і на інші молочні продукти:

кефір жирністю 2,5% в різній тарі в середньому коштує 55,52 грн. за кг – ціна за місяць зросла на 22 коп. (+0,4%) і на 7,87 грн (+14%) порівняно з даними річної давності;

йогурт питний в пластикових пляшках, плівці чи в картонних коробках в середньому коштує 94,29 грн за кг – на 1,93 грн (+2%) більше, ніж місяць тому і на 15,52 грн (+16%) більше, ніж торік;

йогурт в стаканах в середньому коштує 131,34 грн за кг – на 67 коп. (0,5%) більше порівняно до кінця червня 2024 року, але на 16,98 грн (13%) більше порівняно до минулорічного періоду;

ціна на сир кисломолочний жирністю 9% складає 234,03 грн за кг – на 10,73 грн більше (4,6%) порівняно до попереднього місяця і на 45,63 грн (19%) більше порівняно до минулорічного періоду;

вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 440,08 грн за кг – на 17,89 грн (4%) більше червня і на 94,06 грн (21%) дорожче ніж торік.

сир Український жирністю 50% в середньому коштує 470,58 грн за кг – порівняно до попереднього місяця товар подорожчав на 23,66 грн (5%) і на 63,11 грн (+13%) порівняно до минулорічного періоду;

сир Голландський жирністю 45% в середньому коштує 473,78 грн за кг – порівняно до попереднього місяця товар подорожчав на 22,55 грн (5%), а порівняно до минулого року сир подорожчав на 87,50 грн (18%).

Аналітик припускає, що зростання цін може бути пов’язаним зі скороченням постачання молочної продукції з молокопереробних підприємств до торговельних мереж внаслідок довготривалих відключень світла в умовах аномальної спеки в липні. В липні під час тривалих відключень холодильне обладнання не функціонувало і значна кількість молочних продуктів зіпсувалася і не була реалізована. Також сильна спека вплинула на перебої в роботі систем вентиляції на молочно-товарних фермах, що призвело до збільшення кількості теплових ударів у корів та зниження їх продуктивності. В липні молокопереробні підприємства відчували дефіцит молока-сировини.

Ціни на продукти

Ціни на капусту в Україні значно зросли минулого тижня. Така ситуація на ринку спровокована дефіцитом овоча нового врожаю.

Українські виробники кавунів отримали можливість підвищити відпускні ціни на свою продукцію. Виробники відвантажують продукцію по 7-15 грн/кг ($0,17-0,36/кг).

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