Зазначається, що ціни на деякі сезонні продукти пішли вгору.

Ціни на овочі в Україні минулого тижня змінилися лише за окремими позиціями. Багато що залежало від погодних умов та необхідності збирати врожай.

Аналітики EastFruit повідомили, що через збільшення пропозиції продовжує падати ціна на картоплю нового врожаю. Фермери її продають по 8-15 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше нижня межа ціни була на рівні 11 гривень.

При цьому недостатня пропозиція огірка спровокувала зростання цін. Якщо тижнем раніше улюблений салатний овоч продавали по 20-25 грн/кг, то минулого тижня - вже 25-30 грн/кг. Ціни на томати також пішли вгору. Помідори минулого тижня продавали по 35-65 грн/кг, хоча ще тижнем раніше він коштував 25-50 грн/кг. Трохи знизилися ціни на кріп та петрушку.

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Що стосується фруктів і ягід, то ціни на черешню пішли вгору. Так, минулого тижня її можна було купити 90-120 грн/кг, а тижнем раніше - 65-90. Крім того, подорожчав і абрикос з 20-50 грн/кг до 35-65. Така ж цінова ситуація і з персиком.

Старт активного збору сливи знизив ціну реалізації більше ніж удвічі - з 45-70 грн/кг до 20-25. Тенденція стрімкого зниження цін на лохину продовжилася. Якщо раніше верхня цінова межа була на рівні 120 гривень за кілограм, то зараз 100 грн/кг.

Також практично щодня знижувалися ціни на українські кавуни - з 15-20 грн/кг до 10-15 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - прогноз експертів

Експерти вважають, що подорожчання палива у зв'язку з підвищенням акцизів призведе до підвищення цін на всі товари без винятку, оскільки паливні витрати закладено в собівартість усіх виробництв. Особливо сильно це проявляється в умовах масових відключень світла.

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