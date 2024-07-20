Основною причиною зростання цін стало істотне скорочення пропозиції овочів на ринку.

В Україні ціни на тепличні огірки продовжують впевнено зростати. Станом на 19 липня тепличні комбінати відвантажують продукцію за ціною в діапазоні 25-50 грн/кг ($0,60-1,21/кг). Це в середньому на 40% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня, повідомляють аналітики EastFruit.

Зазначається, що основною причиною зростання цін стало істотне скорочення пропозиції овочів на ринку. При цьому низка тепличних комбінатів, які вже завершили реалізацію огірків першого обороту, з наступними партіями планують вийти не раніше середини серпня. Водночас попит на тепличні огірки утримується досить високий, що також тисне на ціни.

Не допомагає зняти навантаження на ринку і продукція відкритого ґрунту. Пропозиція такої продукції цього тижня істотно скоротилася через сталу спекотну і суху погоду практично на всій території України.

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Наразі ціна на тепличні огірки в Україні вже в середньому у 2,5 раза вища, ніж у середині липня 2023 року. Водночас ключові гравці ринку вважають, що компенсувати брак пропозиції за рахунок імпортної продукції найближчими днями навряд чи вдасться. Поставки з-за кордону наразі вельми незначні й нестабільні.

Ціни на продукти

Ціни на м'ясо в Україні в червні знизилися. Фермери стали відпускати продукцію дешевше через жорсткі графіки відключень світла та мобілізацією. У червні середня роздрібна ціна за кілограм охолодженої свинини становила 191,9 грн/кг, що майже на 1% (1,8 грн/кг) менше від цін у травні.

Експерти вважають, що подорожчання пального у зв'язку з підвищенням акцизів призведе до підвищення цін на всі товари без винятку, оскільки паливні витрати закладено в собівартість усіх виробництв. Особливо сильно це проявляється в умовах масових відключень світла.

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