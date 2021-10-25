Експерти прогнозували, що восени пляшка олії коштуватиме близько 100 грн.

В Україні не очікується зниження роздрібних цін на соняшникову олію.

Про це повідомили в "Українському клубі аграрного бізнесу". Як говориться в матеріалі УНІАН, на думку експертів, ціна на олію не знизиться навіть враховуючи гарний урожай соняшнику.

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"За рахунок зменшення пропозицій інших видів олій на світовому ринку (ріпакової, соєвої та інших), збільшується попит на соняшникову олію. Для багатьох країн-імпортерів ці олії взаємозамінні. Цей фактор навіть при рекордному врожаї соняшнику в Україні не призведе до значного зниження цін на соняшникову олію, оскільки більше ніж 90 відсотків йде на експорт", – зазначили в "Українському клубі аграрного бізнесу".

"До кінця року не варто очікувати значних цінових коливань на соняшникову олію. Швидше за все, роздрібна ціна залишиться на поточному рівні з незначними відхиленнями – 63-65 грн/літр", – прогнозує аналітик УКАБ Литвин.

Водночас кандидат економічних наук Олександр Хмелевський зазначає, що ціни на соняшникову олію не падатимуть через тарифи на електроенергію.

"В Україні, як і в усьому світі, зараз дорожчають енергоносії, які використовуються для виробництва і транспортування олії. Це збільшує собівартість продукції. Тому, швидше за все, ціни на українську соняшникову олію залишаться приблизно на нинішньому рівні принаймні до кінця поточного року", - розповів Хмелевський.

Ціни на соняшникову олію в Україні:

20 липня 2021 року українцям пояснили, чому за кордоном українську олію продають у два рази дешевше.

30 липня експерти прогнозували, що восени пляшка олії коштуватиме близько 100 грн.

Наприкінці серпня 2021 року експерти прогнозували, що після збирання врожаю соняшнику в Україні спостерігатиметься зниження цін на соняшникову олію.

27 вересня 2021 року експерти прогнозували зростання цін на соняшник, що відповідно спричинить подорожчання соняшникової олії.

28 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що виробникам соняшникової олії не вистачає сировини.

Ціни на соняшникову олію та цукор в Україні в червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

Станом на 4 жовтня 2021 року Україна вийшла на рекордний урожай соняшнику.

Автор: Ганна Нагорна