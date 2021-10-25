В Україні не очікується зниження роздрібних цін на соняшникову олію.
Про це повідомили в "Українському клубі аграрного бізнесу". Як говориться в матеріалі УНІАН, на думку експертів, ціна на олію не знизиться навіть враховуючи гарний урожай соняшнику.
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"За рахунок зменшення пропозицій інших видів олій на світовому ринку (ріпакової, соєвої та інших), збільшується попит на соняшникову олію. Для багатьох країн-імпортерів ці олії взаємозамінні. Цей фактор навіть при рекордному врожаї соняшнику в Україні не призведе до значного зниження цін на соняшникову олію, оскільки більше ніж 90 відсотків йде на експорт", – зазначили в "Українському клубі аграрного бізнесу".
"До кінця року не варто очікувати значних цінових коливань на соняшникову олію. Швидше за все, роздрібна ціна залишиться на поточному рівні з незначними відхиленнями – 63-65 грн/літр", – прогнозує аналітик УКАБ Литвин.
Водночас кандидат економічних наук Олександр Хмелевський зазначає, що ціни на соняшникову олію не падатимуть через тарифи на електроенергію.
"В Україні, як і в усьому світі, зараз дорожчають енергоносії, які використовуються для виробництва і транспортування олії. Це збільшує собівартість продукції. Тому, швидше за все, ціни на українську соняшникову олію залишаться приблизно на нинішньому рівні принаймні до кінця поточного року", - розповів Хмелевський.
Ціни на соняшникову олію в Україні:
- 20 липня 2021 року українцям пояснили, чому за кордоном українську олію продають у два рази дешевше.
- 30 липня експерти прогнозували, що восени пляшка олії коштуватиме близько 100 грн.
- Наприкінці серпня 2021 року експерти прогнозували, що після збирання врожаю соняшнику в Україні спостерігатиметься зниження цін на соняшникову олію.
- 27 вересня 2021 року експерти прогнозували зростання цін на соняшник, що відповідно спричинить подорожчання соняшникової олії.
- 28 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що виробникам соняшникової олії не вистачає сировини.
- Ціни на соняшникову олію та цукор в Україні в червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.
- Станом на 4 жовтня 2021 року Україна вийшла на рекордний урожай соняшнику.