Цього року Україна може зібрати близький до рекорду урожай соняшнику, що дозволить забезпечити внутрішній попит на соняшникову олію і стримати подальше зростання цін.
Отакий прогноз дала Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу".
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"Очікується урожай насіння соняшнику на рівні 15,1 млн т.цей показник на 15% вище аналогічного показника минулого року і майже досягне максимального обсягу виробництва, що було зафіксовано у 2019 році", – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що у світі зараз підвищений попит на рослинні олії, включаючи й соняшникову. При цьому Україна є найбільшим світовим виробником і експортером цієї продукції. А значний урожай соняшнику дозволить не тільки знизити ціни на соняшникову олію на внутрішньому ринку, а й збільшити експорт і виручку від нього.
"Достатній урожай соняшнику в цьому році дозволить забезпечити внутрішній попит на соняшникову олію, а також згенерувати достатню кількість експортної виручки та стримати подальше зростання цін, яке спостерігалося у 2019/20 маркетинговому році", - коментує аналітик УКАБ Світлана Литвин.
Ціни на соняшникову олію в Україні:
- 20 липня 2021 року українцям пояснили, чому за кордоном українську олію продають у два рази дешевше.
- 30 липня експерти прогнозували, що восени пляшка олії коштуватиме близько 100 грн.
- Наприкінці серпня 2021 року експерти прогнозували, що після збирання врожаю соняшнику в Україні спостерігатиметься зниження цін на соняшникову олію.
- 27 вересня 2021 року експерти прогнозували зростання цін на соняшник, що відповідно спричинить подорожчання олії.
- 28 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що виробникам соняшникової олії не вистачає сировини.
- Ціни на соняшникову олію і цукор в Україні в червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.
- Станом на 4 жовтня 2021 року Україна вийшла на рекордний урожай соняшнику.