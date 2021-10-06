Значний урожай соняшнику дозволить стримати подальше зростання цін на соняшникову олію.

Цього року Україна може зібрати близький до рекорду урожай соняшнику, що дозволить забезпечити внутрішній попит на соняшникову олію і стримати подальше зростання цін.

Отакий прогноз дала Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу".

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"Очікується урожай насіння соняшнику на рівні 15,1 млн т.цей показник на 15% вище аналогічного показника минулого року і майже досягне максимального обсягу виробництва, що було зафіксовано у 2019 році", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що у світі зараз підвищений попит на рослинні олії, включаючи й соняшникову. При цьому Україна є найбільшим світовим виробником і експортером цієї продукції. А значний урожай соняшнику дозволить не тільки знизити ціни на соняшникову олію на внутрішньому ринку, а й збільшити експорт і виручку від нього.

"Достатній урожай соняшнику в цьому році дозволить забезпечити внутрішній попит на соняшникову олію, а також згенерувати достатню кількість експортної виручки та стримати подальше зростання цін, яке спостерігалося у 2019/20 маркетинговому році", - коментує аналітик УКАБ Світлана Литвин.

Ціни на соняшникову олію в Україні:

20 липня 2021 року українцям пояснили, чому за кордоном українську олію продають у два рази дешевше.

30 липня експерти прогнозували, що восени пляшка олії коштуватиме близько 100 грн.

Наприкінці серпня 2021 року експерти прогнозували, що після збирання врожаю соняшнику в Україні спостерігатиметься зниження цін на соняшникову олію.

27 вересня 2021 року експерти прогнозували зростання цін на соняшник, що відповідно спричинить подорожчання олії.

28 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що виробникам соняшникової олії не вистачає сировини.

Ціни на соняшникову олію і цукор в Україні в червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

Станом на 4 жовтня 2021 року Україна вийшла на рекордний урожай соняшнику.

Автор: Ганна Нагорна