За словами аналітика, собівартість м’яса значно залежить від цін кормів.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка розповів, що буде з цінами на свинину найближчим часом.

Про це повідомляє прес-служба асоціації.

"Найближчим часом ціни на свинину, як і на інші види продуктів, будуть зростати через високу інфляцію. Але собівартість м’яса значно залежить і від цін кормів, які в Україні залишаються дешевшими порівняно зі світовими. Також збільшення імпорту в червні підтримає внутрішній попит та не дасть швидко зростати цінам", – прогнозує експерт.

За словами Гопка, в червні Україна імпортувала свинини майже у 4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зазначається, що обсяг поставки м’яса за місяць склав 9 тис. тонн, що на 46% більше, ніж у травні. А найбільшими країнами-експортерами стали Польща, Данія, Нідерланди.

Причиною стрімкого збільшення обсягів свинини закордонного постачання, зауважив експерт, стала новина про повернення ПДВ та мита на імпортні товари. А також скорочення внутрішньої промислової пропозиції у зв’язку з тим, що виробники східного та південного регіонів були вимушені тимчасово залишити ринок свинини.

Як повідомляв УНІАН, за перший місяць літа середня роздрібна ціна кілограму охолодженої свинини піднялася до 140,2 грн, що на 5,8%, чи 7,7 грн/кг, вище за показник попереднього місяця.

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