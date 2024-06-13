Зазначається, що ціни на м'ясо в травні незначно похитнулися вгору.

Ціни на овочі в Україні в травні зростали через дорожчу продукцію нового врожаю. При цьому ціни на молоко пішли вниз, а найбільше падіння показали яйця.

За даними Держстату, у травні середні ціни на яйця впали на 14,6% до 28,6 гривень за десяток. При цьому молоко подешевшало на 1,9% до 38,7 гривень за літр.

Водночас статистичне відомство вказало, що капуста подорожчала на 16,3% до 23,6 гривень за кілограм, цибуля - на 61,8% до 25,9 гривень за кілограм, буряк - на 43,4% до 25,5 гривень за кілограм, морква - на 37,7% до 16,6 гривень за кілограм.

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Що стосується м'яса, то зафіксовано незначне збільшення ціни в травні порівняно з квітнем. Ціни на крупи фактично залишилися на тому ж рівні.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович зазначила, що ціна на овочі, які входять до борщового набору (капуста, картопля, буряк, морква, капуста), істотно змінилася впродовж року, а через часті вимкнення світла надалі ціни можуть зростати через витрати на генератори для теплиць.

При цьому вона зазначила, що ціни на сезонні овочі влітку можуть змінюватися залежно від кількох чинників: врожайність, попит і пропозиція, логістика і постачання, а також енергетичні витрати.

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