Часті відключення світла можуть викликати зростання цін на овочі та фрукти.

Вартість овочів борщового набору на гуртовому ринку "Шувар" суттєво змінилася протягом року, а через часті відключення світла в подальшому ціни можуть зростати через витрати на генератори для теплиць. Про це УНІАН розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" (м.Львів) Тетяна Попович.

За її словами, на сьогодні ціни на основні інгредієнти для приготування борщу порівняно з минулим 2023 роком змінилися наступним чином:

капуста: вартість знизилася у 4 рази, з 36,5 грн/кг до 8 грн/кг;

картопля: вартість зросла у 3 рази, з 6 грн/кг до 20 грн/кг;

буряк: вартість зросла у 5 разів, з 6 грн/кг до 29 грн/кг;

цибуля: вартість знизилася у 2 рази, з 45 грн/кг до 26,5 грн/кг;

морква: вартість знизилася у 2 рази, з 49 грн/кг до 20 грн/кг.

Попович зазначила, що ціни на сезонні овочі влітку можуть змінюватися залежно від кількох факторів: врожайність, попит і пропозиція, логістика та постачання, а також енергетичні витрати.

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"Якщо будуть часті відключення світла, як минулого року, ціни можуть зростати через витрати на генератори для теплиць. Аналогічна ситуація спостерігалася в попередні роки, коли додаткові витрати на енергію підвищували вартість овочів та фруктів", – сказала експертка.

Ціна на продукти в Україні

Як писав УНІАН, ціни на огірки в Україні стрімко знижуються, тому що на початку червня традиційно збільшується пропозиція на ринку. Аналітики EastFruit зазначили, що станом на 6 червня виробники здебільшого продавалиь огірки по 20-45 грн/кг ($0,50-1,12/кг), що в середньому на 22% дешевше, ніж тижнем раніше.

Президент "Всеукраїнської асоціації пекарів", директор ТОВ "Київ Хліб" Юрій Дученко заявив, що для хлібної галузі склалась критична ситуація з постачанням електроенергії, що відіб’ється і на кінцевій ціні для споживача. За його словами, наразі є всі передумови для здорожчання хліба вже на 10%, а в наступні місяці – ще на 20%.

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