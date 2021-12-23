Зростання витрат на придбання добрив більшість опитаних оцінюють на рівні більш ніж на 50%, на паливо — в 10-30%.

Весняна посівна обійдеться аграріям дорожче, ніж зазвичай.

Про це свідчать результати опитування, проведеного ІА "АПК-Інформ", повідомляє Agroportal.ua.

Читайте такожВ Україні зібрали рекордний урожай за роки незалежності: що вродило найкраще

Згідно з результатами опитування, більшість сільгоспвиробників центральних областей України озвучили очікування істотного зростання витрат на основні види сільгоспресурсів, придбаних для проведення польових робіт у наступному році.

Зростання витрат на посівну очікується у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях.

Зростання витрат на придбання добрив більшість опитаних оцінюють на рівні більш ніж на 50%, на паливо — в 10-30%.

47% опитаних респондентів відзначили, що їх забезпеченість добривами на поточний момент становить від 80% до 100%. Ще 19% оцінили даний показник на рівні 50-70%, 15% — на 20-40%. Разом з тим, 19% аграріїв повідомили, що ще не почали закупівлі добрив.

Забезпеченість паливом 39% аграріїв оцінили 80-100%, 17% — в 50-70%, 16% — у 20-40%. Ще 28% респондентів заявили про відсутність необхідних обсягів даного виду МТР.

Держбюджет на 2022 рік та підтримка аграріїв:

У Державному бюджеті на 2022 рік для Мінагрополітики передбачаються видатки, зокрема на: фінансову підтримку сільгосптоваровиробників – 4,4 млрд грн; підтримку фермерських господарств – 180 млн грн; проведення земельної реформи – 139,4 млн грн; проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи державного земельного кадастру – 237,8 млн грн.

8 грудня 2021 року представники влади розповіли, що основними напрямками розвитку вітчизняної агросфери у 2022 році є відкриття нових ринок збуту, капітальні інвестиції, продовження земельної реформи та запуск іригаційної реформи.