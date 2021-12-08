Чиновники окреслили основні напрямки розвитку агросектору України в 2022 році

Представники влади розповіли, що основними напрямками розвитку вітчизняної агросфера у наступному, 2022 році, є відкриття нових ринків збуту, капітальні інвестиції, продовження земельної реформи та запуск іригаційної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час конференції повідомили заступник міністра економіки Денис Кудін, міністр агрополітики Роман Лещенко та представник Комітету Верховної Ради з питань агрополітики Артем Чорноморов.

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"Для Міністерства економіки 2022 рік має кілька пріоритетів. Перше - подальше відкриття ринків для української сільгосппродукції. У нас в планах - розширити доступ товаровиробників на 40 ринків", - сказав Кудін.

Також, за його словами, пріоритетним завданням є розширення програм фінансування.

"Планується максимальне розширення програм фінансування у двох напрямках - через оборотний капітал (програма "5-7-9") і через експортно-кредитне агентство", - додав заступник міністра економіки.

Також він зазначив, що серед головних напрямків розвитку агросектору є капітальні інвестиції в галузь.

Своєю чергою міністр агрополітики додав, що також пріоритетом є подальший розвиток земельної реформи, а саме поліпшення інфраструктури ринку землі та посилення повноважень громад.

Також, за словами Лещенка, планується повноцінний запуск іригаційної реформи з урахуванням необхідного фінансування.

Серед основних напрямків також є агрострахування та Фонд часткового гарантування кредитів.

"Агрострахування - це захист аграріїв по посівах (до 60% компенсації з боку держави). Фонд часткового гарантування кредитів - підтримка для малих фермерів", - уточнив Лещенко.

Також, за словами міністра, наступного року держава продовжуватиме працювати над детінізацією аграрної сфери шляхом функціонування державного аграрного реєстру.

При цьому Чорноморов додав, що необхідно детінізувати використання земель і поліпшити над цим контроль.

Держбюджет на 2022 рік:

У Державному бюджеті на 2022 рік для Мінагрополітики передбачаються видатки, зокрема на: фінансову підтримку сільгосптоваровиробників - 4,4 млрд грн; підтримку фермерських господарств – 180 млн грн; проведення земельної реформи – 139,4 млн грн; проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи державного земельного кадастру – 237,8 млн грн.

Автор: Альона Кириченко