У 2020 році було освоєно 99,3% коштів програми.

Державна підтримка АПК в 2020 році була найбільш ефективною за останні роки, майже весь її бюджет в 4 мільярди гривень був освоєний.

Читайте такожУряд України передбачить 500 мільйонів гривень на земельну реформуПро це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

"Станом на 30 грудня 2020 року аграріям нараховано 3,97 мільярда гривень фінансової підтримки, що становить 99,3% усіх коштів. Таку максимальну ефективність маємо вперше за останні роки", - написав він.

При цьому в 2019 році було освоєно 88% коштів програми держпідтримки, а в 2018 році - 82,8%.

Висоцький зазначив, що прийнятий Верховною Радою у 2020 році закон про розширення держпідтримки сільгоспвиробників (№3295) удосконалює допомогу аграріям, розширює коло потенційних одержувачів підтримки у сфері органічного виробництва, аквакультури, овочівництва, ягідництва, козівництва, зрошення, а також вводить можливість підтримки виробників, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Що цьому передувало

Кабінет міністрів у Державному бюджеті на 2021 рік передбачив 4,7 мільярда гривень на підтримку агропромислового комплексу, що на 700 мільйонів гривень більше, ніж у держбюджеті на 2020 рік.

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Автор: Ганна Нагорна