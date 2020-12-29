Вітчизняні аграрії до кінця року отримають всі 4 млрд грн, які були передбачені в державному бюджеті на 2020 рік на підтримку галузі.
Про це повідомив на прес-конференції міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
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"Аграріям було нараховано і виплачено 4 млрд грн. Рівень підтримки аграріїв не був знижений цього року після секвестру бюджету після карантину", - сказав він.
За словами міністра, аграрні компанії повністю скористалися виділеними коштами за програмами здешевлення кредитів на 1 млрд грн і компенсації вартості сільгосптехніки в розмірі 1,46 млрд грн, причому за другою програмою в казначействі залишилися 460 млн грн, які будуть перераховані до 31 грудня. Крім того, аграрії отримали виплати за програмами підтримки тваринництва і переробки в розмірі 1 млрд грн; садівництва, виноградарства і хмелярства (290 млн грн) і підтримки фермерства (132 млн грн).
У бюджеті України на 2020 рік на програми державної підтримки аграріїв закладено 4 млрд грн.
Держбюджет-2021 та АПК
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.
- 15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік".
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.
- 16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.
- 21 грудня 2020 року голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік".
- 25 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік".
- Кабінет міністрів у державному бюджеті на 2021 рік передбачив 4,7 млрд грн на підтримку агропромислового комплексу, що на 700 млн грн більше, ніж у держбюджеті на 2020 рік.
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