За словами міністра, навіть після секвестру бюджету рівень підтримки галузі не був знижений.

Вітчизняні аграрії до кінця року отримають всі 4 млрд грн, які були передбачені в державному бюджеті на 2020 рік на підтримку галузі.

Про це повідомив на прес-конференції міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

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"Аграріям було нараховано і виплачено 4 млрд грн. Рівень підтримки аграріїв не був знижений цього року після секвестру бюджету після карантину", - сказав він.

За словами міністра, аграрні компанії повністю скористалися виділеними коштами за програмами здешевлення кредитів на 1 млрд грн і компенсації вартості сільгосптехніки в розмірі 1,46 млрд грн, причому за другою програмою в казначействі залишилися 460 млн грн, які будуть перераховані до 31 грудня. Крім того, аграрії отримали виплати за програмами підтримки тваринництва і переробки в розмірі 1 млрд грн; садівництва, виноградарства і хмелярства (290 млн грн) і підтримки фермерства (132 млн грн).

У бюджеті України на 2020 рік на програми державної підтримки аграріїв закладено 4 млрд грн.

Держбюджет-2021 та АПК

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Автор: Дмитро Шварц