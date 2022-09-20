Гречка певний час коштувала 150 грн/кг в деяких магазинах.

До кінця року ціна гречки в українських магазинах знизиться до 70-80 грн/кг.

Про це заявив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що найбільше зростання цін на продукти харчування спостерігалось в перші чотири місяці після повномасштабного вторгнення РФ, а потім вартість харчів хоча й зростала, але приблизно на 1% в місяць.

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За його словами, якщо звернути увагу на гречку, то певний час в деяких магазинах її вартість становила 150 грн/кг.

"А зараз її оптова ціна – 45 грн за кг. Тобто до кінця цього року на полицях вона вартуватиме близько 70-80 грн/кг. Я думаю, що іноді навіть може нижчу ціну зустрінемо", - підкреслив Дорошенко.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький зазначив, що з жовтня ціни на гречку на українському ринку знизяться.

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