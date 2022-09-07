Українські аграрії вже почали збір гречки.

З жовтня ціни на гречку на українському ринку знизяться.

Про це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"У нас з початком війни вийшов розрив ланцюгів постачання гречки, оскільки ми її частково імпортували з Казахстану. Але українські аграрії відреагували на цю ситуацію і суттєво збільшили посівні площі. Тому ми очікуємо в 1,5 раза більший збір гречки в цьому році", - зазначив він.

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Також Висоцький розповів, що збір гречки розпочато, і вже зібрано 20 тисяч тонн. А в цілому загальний обсяг врожаю гречки очікується на рівні 140 тисяч тонн. Обсяги споживання гречки на внутрішньому ринку становлять 100-110 тисяч тонн на рік.

"За вересень збір гречки завершиться. І в жовтні вона може бути оброблена і доступна українському споживачеві. Тому ми очікуємо, що з жовтня, з четвертого кварталу, ціни знизяться, оскільки нашого внутрішнього виробництва із запасом достатньо, щоб забезпечувати весь рік українців гречкою і навіть сформувати необхідний перехідний резерв", - підкреслив заступник міністра.

Ситуація з гречкою:

За підсумками цьогорічної весняної посівної, в Україні гречкою було засіяно 75,3 тис.га угідь.

Станом на 3 серпня середня ціна гречки в Україні досягла 100 гривень за кілограм.

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