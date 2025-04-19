Нині запаси фісташок у світі практично вичерпані.

Стрімке зростання популярності дубайського шоколаду в соцмережах спровокувало глобальну кризу поставок фісташок, що посилило світовий дефіцит горіха і призвело до різкого зростання цін на нього, пише Financial Times.

Плитки, що являють собою поєднання фісташкового крему, тіста катаїфі й молочного шоколаду, мали досить скромний успіх після їхнього запуску 2021 року бутиком-шоколатьє з Еміратів FIX - доки відео в TikTok не перетворило їх на світову сенсацію. Кліп, опублікований у грудні 2023 року, зібрав понад 120 млн переглядів і спричинив всесвітню популярність дубайського шоколаду, породивши безліч підробок.

Через цю популярність ціни на ядра фісташок стрімко зросли з 7,65 доларів за фунт рік тому до приблизно 10,30 доларів за фунт зараз, сказав Джайлз Хакінг із компанії з торгівлі горіхами CG Hacking. "Наразі світ фісташок практично вичерпаний", - сказав він.

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Дубайський шоколад сам по собі досить недешевий. Однак споживачі так зацікавлені, що деякі магазини, за повідомленнями, обмежують кількість плиток, які може купити один покупець.

Запаси фісташок уже скоротилися після невтішного врожаю торік у США, який є провідним експортером горіхів. Урожай у США також був більш високої якості, ніж зазвичай, через що залишилося менше дешевих ядер без шкаралупи, які зазвичай продаються як інгредієнти для шоколаду та інших продуктів харчування, сказав Хакінг.

"Пропозиції було не так багато, тому, коли з'явився дубайський шоколад, і [шоколатьє] скупили всі ядра, які їм попалися... це залишило решту світу в дефіциті", - сказав він.

Іран, другий за величиною виробник у світі, експортував на 40 відсотків більше фісташок в ОАЕ за шість місяців по березень 2025 року, ніж за повні 12 місяців до цього, згідно з даними митниці Ірану.

Водночас шоколатьє кажуть, що вже не можуть виробляти достатньо плиток із начинкою.

"Таке відчуття, ніби вони з'явилися з нізвідки, і раптом ви бачите їх на кожному кроці... Ніхто до цього не готовий", - сказав Чарльз Жандро, генеральний директор Prestat Group, що володіє люксовими брендами шоколаду у Великій Британії, розповідаючи також про труднощі із закупівлею тіста катаіфі, яке використовується в начинці.

При цьому сам оригінальний виробник шоколаду - компанія FIX, заявила, що, хоча "неймовірно" бачити, як вони надихнули "рух у шоколаді", проте вони стурбовані тим, що інші можуть використовувати їхній бренд, щоб вводити покупців в оману. Компанія не продає свої плитки за межами ОАЕ і виставляє їх на продаж тільки дві години на день.

Раніше УНІАН писав, що після різкого зростання світових цін на каву через посуху в країнах-виробниках і скорочення пропозиції на ринку вартість напою в українських супермаркетах також збільшилася.

Через подорожчання сорту арабіка кав'ярні все частіше використовують дешевшу робусту, яка містить більше кофеїну, але має менш вишуканий смак.

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