За даними експерта, на світовому ринку кавові зерна підскочили в ціні у 3,5 рази.

Світові ціни на каву різко зросли через посухи в країнах-виробниках та скорочення пропозиції на ринку. Це відображається на вартості напою і в українських супермаркетах.

Як розповів в коментарі УНІАН економічний експерт Олег Пендзин, якщо на світовому ринку ціни на кавові зерна підскочили в 3,5 рази, то в Україні вартість чашки кави подорожчала відносно несильно:

"Збільшення ціни на каву в Україні пов'язано з подорожчанням кави на світовому ринку, величезними посухами, що були в країнах традиційного виробництва кавових зерен і різким зменшенням пропозиції кави на світовому ринку. Тому все об'єктивно. Подивіться, що відбувається на світових ринках - кава скаче як хвора".

Згідно з даними порталу Мінфін, в Україні середні споживчі ціни на каву в березні зросли на понад 5% порівняно з попереднім місяцем. Експерт зазначив, що через здорожчання сорту арабіка кав’ярні все частіше використовують дешевшу робусту, яка містить більше кофеїну, але має менш вишуканий смак. На зростання ціни в Україні також впливають загальна інфляція, вартість електроенергії та заробітна плата працівників.

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"Якщо посуха у світі продовжиться, ціни на каву й надалі зростатимуть. В Україні ситуація аналогічна - опадів не було, земля висихає, що може вплинути на врожай багатьох культур", - додав Пендзин.

Як пише агентство Reuters, світові кавові трейдери та обсмажувальники кави скоротили свої закупівлі до мінімального рівня, оскільки кавова галузь потерпає від різкого стрибка цін. Так, ф’ючерси на сорт арабіки на біржі ICE зросли на 70%.

Генеральний директор еквадорської компанії Elcafe Ренан Чуейрі зазначив, що вперше його підприємство не змогло продати весь запланований річний обсяг товару до березня:

"Зазвичай до цього часу все було б розпродано, але поки що ми продали менше 30% продукції. Значне підвищення цін з'їдає грошові потоки клієнтів, вони не мають достатньо грошей, щоб купити те, що їм потрібно".

Зазначається, що головною причиною різкого стрибка цін є падіння виробництва кави в ключових регіонах, особливо в Бразилії. Це призвело до зменшення пропозиції кавових зерен. Однак до кінця року вартість арабіки може впасти на 30% через очікуваний хороший урожай і скорочення попиту. Але поки ціни суттєво не знизяться, значна частина кавової індустрії може зазнати значних втрат.

Ціни на продукти в Україні

Нагадаємо, днями в Україні зафіксували зниження цін на картоплю. Наразі вони у середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня, однак на 18% вищі, ніж минулого року.

На початку березня в Україні також почали знижуватися ціни на огірки. Головною причиною здешевлення стало те, що майже всі місцеві тепличні комбінати почали продавати свою продукцію.

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