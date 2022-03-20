Також аналітик пояснив, чому в РФ та інших країнах СНД цукор у дефіциті.

Генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Роман Сластьон повідомив, що з цукром в Україні все в порядку і найближчим часом має початись цьогорічна посівна цукрового буряку.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"З цукром у нас теж все абсолютно в порядку. Сільгоспвиробники найближчим часом приступлять до посівної цукрового буряку, тому в Україні проблем із продовольством точно немає і навіть, якщо ми не зможемо нормально посіятися. Зараз оцінки є такі, що до 30%, власне, території, де збиралися сіяти, знаходиться в зоні ризику. Так що, можливо, там посів не буде проведений, на решті території все іде більш-менш, і в планах у всіх сільськогосподарських виробників, у фермерів, є твердий посів", - розповів Сластьон.

Експерт також пояснив, чому в Росії в останні дні цукор у дефіциті.

"В Україні, дійсно, цукру достатньо, тому що ми минулого року мали непоганий врожай, і наші цукровари, незважаючи на проблеми, які та сама Росія нам створювала в плані дороговизни природнього газу на виробництво, забезпечили країну достатнім обсягом річним. Щодо Росії, у них дійсно є певний ефект паніки і, зокрема паніка є і в інших державах, які купували цукор з Росії. Наприклад, сусідні їхні країни з СНД. І, відповідно, на цьому всьому фоні, ми зараз також бачимо, що в них паніка, у них "розгрібають" цей цукор в мережах, в магазинах за лічені секунди", - пояснив експерт.

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