За останні 5 років посівні площі під цукровим буряком скоротилися на 29%.

Україні загрожує скорочення посівних площ цукрового буряку та виникнення дефіциту цукру на внутрішньому ринку - витрати на вирощування цукрового буряку в поточному році зростуть на 44%.

Такий прогноз дали в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).

"Тривалий час Україна славилася як великий виробник цукру, однак в останні роки ситуація кардинально змінилася, і в 2021 році наша країна вперше була змушена імпортувати сирець цукрової тростини для забезпечення внутрішнього попиту в цукрі", - підкреслили експерти.

Зазначається, що за останні 5 років посівні площі під цукровим буряком скоротилися на 29%, і становили в 2021 році близько 224 тис. га. Якщо ж порівнювати з початком 2000-х років, то скорочення відбулося практично в 4 рази.

"Ситуацію ускладнює стрімке зростання вартості ресурсів у 2021/22 маркетинговому році. Так, відчутно зросли в ціні добрива, засоби захисту рослин, паливо, орендна плата за землю та інші складові собівартості. Таким чином, за попередніми оцінками собівартість виробництва буряка в 2021/22 маркетинговому році зросте на 44% в порівнянні з попереднім періодом. Як результат, напередодні нової посівної кампанії фермери, які займалися вирощуванням буряку, починають відмовлятися його сіяти далі та хочуть переорієнтувати своє виробництво на культури, що користуються підвищеним попитом на світовому ринку: кукурудзу, соняшник тощо", - зазначили в УКАБ.

Експерти наголосили, що фермерам потрібен додатковий стимул, щоб бути зацікавленим у подальшому вирощуванні цукрового буряку.

"Додаткова підтримка в 5000 грн/га для посівів до 500 га дозволить зупинити скорочення посівних площ під цукровим буряком, забезпечити цукрові заводи сировиною цього року та уникнути дефіциту цього стратегічного продукту на українському ринку в поточному році", - підкреслили аналітики.

Як повідомляв УНІАН, виробництво цукру в Україні за минулий сезон (вересень 2020 - серпень 2021) скоротилося до 1,1 млн тонн, що на третину менше в порівнянні з попереднім сезоном (1,48 млн тонн).

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