Скорочення виробництва агропродукції пов'язане з продовженням війни в Україні і викликаними нею проблемами розвитку економіки в цілому.

В Україні у 2023 році обсяги виробництва валової продукції сільського господарства можуть зменшитися порівняно з 2022 роком на 2,1%.

Про це повідомили у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".

За словами директора Наукового центру Юрія Лупенка, таке скорочення виробництва агропродукції пов'язане з продовженням війни в Україні та викликаними нею проблемами розвитку економіки в цілому.

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Зокрема, під впливом логістичних проблем експорту сільськогосподарської продукції та падінням закупівельних цін, сільськогосподарські виробники змушені скорочувати виробництво найбільш продуктивних видів продукції, таких як пшениця та кукурудза.

"Втрати доходів сільгосппідприємств у 2022 році, суттєве подорожчання ресурсів, зменшують їх можливості щодо придбання високоякісного насіннєвого матеріалу, повноцінного забезпечення технологічного процесу, особливо щодо внесення достатньої кількості мінеральних добрив та засобів захисту рослин", – зазначив експерт.

Лупенко підкреслив, що відносно невеликий розмір зниження обсягів виробництва значною мірою обумовлений і низькою базою порівняння 2022 року, коли під впливом військових дій валова продукція галузі зменшилася проти 2021 року більш ніж на чверть.

У рослинництві валова продукція очікується на 2,1% менше, ніж у 2022 році. Урожай зернових і зернобобових культур зменшиться проти минулого року на 11%. При цьому прогнозується збільшення обсягів виробництва по олійних культурах – сої (+12,2%), соняшнику (+6,5%), ріпаку (+9,1%).

Водночас обсяги виробництва продукції тваринництва, за прогнозом науковців Інституту аграрної економіки, зменшаться проти 2022 року на 2,2% при невеликому зростанні продукції вирощування птиці (+1,1%) та зменшенні за іншими видами, наприклад, свині (-2,1%) та вовни (-30%).

В цілому, згідно з прогнозом, очікуване виробництво сільськогосподарської продукції в 2023 році дозволить забезпечити внутрішні продовольчі потреби держави. При цьому за окремими видами продукції рівень забезпечення навіть зростатиме, хоча і не перевершить довоєнний, проте свідчить про стійкість вітчизняного агровиробництва.

Сільське господарство під час війни

Прогнозовані площі посівів зернових та технічних культур під урожай 2023 року на контрольованій Україною території становлять 19,3 млн га.

Площа посіяних озимих культур під урожай 2023 року була меншою на 1 млн га, ніж у попередньому сезоні, натомість ярих очікується більше на 556 тис. га.

4 квітня 2023 року перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив про те, що у відомстві не очікують такої складної ситуації, яка склалася цієї зими і навесні з цибулею та морквою. За словами Висоцького, з урахуванням нового врожаю овочів, який буде збиратися наприкінці літа і восени цього року, буде значно більше доступно вітчизняного продукту для українського споживача.

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