В Україні планується відновлення вирощування овочів там, де останні роки це не відбувалось.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів, чи загрожує цьогоріч українцям дефіцит моркви, цибулі чи гречки.

В ефірі інформаційного телемарафону він заявив, що цього року фермери підготувались. За словами Висоцького, більше у відомстві не очікують такої складної ситуації, яка склалась цієї зими та весни з тими ж цибулею та морквою.

"Ми маємо інформацію з різних регіонів, як з Одещини, так і з центральної України, Тернопільщини, Черкащини, що планується відновлення вирощування овочів там, де останні роки це не відбувалось. І, перш за все, овочів борщового набору таких, як цибуля та морква. Тому вже з врахуванням нового врожаю овочів, який буде збиратись в кінці літа та осінню цього року, буде значно більше доступно вітчизняного продукту для українського споживача", – зазначив Висоцький.

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Крім того, українські фермери ще того року суттєво збільшили посіви гречки і її було вирощено навіть більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання, тобто сформувались резерви.

"Очікується майже аналогічна площа посіву гречки цього року. Відповідно, це означатиме, що знову буде вирощено та вироблено гречки більше, ніж достатньо для внутрішнього споживання, не буде потреби в імпорті. І, як результат, не буде підстав для зростання ціни", – підкреслив він.

Міністр додав, що ціна на гречку очікується в тому ціновому діапазоні, який сформувався сьогодні. Навіть, за його словами, ще може бути певне здешевлення, але це буде зрозуміло по факту фіксації посівних площ в червні.

Ціни на овочі в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, вартість цибулі в Україні досягла максимуму за всі роки незалежності.

Член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив, чому на українському ринку в декілька разів здорожчала цибуля. Зокрема, 35% всього обсягу надавала Херсонська область.

Попри рекордне зростання цін на деякі овочі в Україні, їхня вартість ще зростатиме на третину. Ціни до кінця травня не зміняться в менший бік.

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