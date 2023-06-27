В Україні спостерігається скорочення посівних площ зернових культур та збільшення посівних площ олійних.

Україна цьогоріч може зібрати 42,5 млн тонн зернових та 18,9 млн тонн олійних культур. Озимі культури досить вдало перезимували і по ним очікуються більш високі показники врожайності, ніж прогнозувалось раніше.

Як повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ), в порівнянні з 2022 роком спостерігається скорочення посівних площ зернових культур та збільшення посівних площ олійних.

Згідно з оцінками УКАБ, в 2023 році посівні площі зернових культур становлять 10,1 млн га (пшениця – 4,4 млн га, кукурудза – 3,8 млн га та ячмінь – 1,4 млн га). В результаті очікується отримання 42,5 млн тонн зернових (пшениця – 16,3 млн тонн, кукурудза – 21,1 млн тонн та ячмінь – 4,2 млн тонн).

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Щодо олійних культур, то їхні посівні площі оцінюються експертами на рівні 8,9 млн га (соняшник – 5,7 млн га, соя – 2,0 млн га та ріпак – 1,2 млн га). Це дозволить отримати валовий збір на рівні 18,9 млн тонн (соняшник – 12,2 млн тонн, соя – 3,8 млн тонн та ріпак – 2,9 млн тонн).

"За попередніми оцінками такий врожай дозволить повністю задовольнити внутрішній попит та отримати експортний потенціал на рівні 43 млн тонн зернових та олійних культур", – зазначили в асоціації.

Ситуація з зерном під час війни

За словами першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Тараса Висоцького, цьогоріч в Україні жнива розпочались пізніше, ніж зазвичай, тому що була затяжна прохолодна весна. Першими збирати врожай почали аграрії Одещини, попередньо там вже намолочено близько 100 тисяч тонн озимого ячменю.

За прогнозом Мінагрополітики, загалом зернових буде зібрано близько 46 млн тонн, що на 5-7% менше, ніж торік. Проте ризик дефіциту зерна для внутрішніх цілей країни відсутній.

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