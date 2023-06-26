Очікується, що зернових буде зібрано близько 46 млн тонн.

В Україні наразі ризик дефіциту зерна для внутрішніх цілей відсутній. Першими збирати врожай почали аграрії Одещини, попередньо там вже намолочено близько 100 тисяч тонн озимого ячменю.

Про це повідомив в ефірі телемарафону перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький, зазначивши при цьому, що цьогоріч жнива розпочались пізніше, ніж зазвичай, тому що була затяжна прохолодна весна.

Висоцький додав, що з липня вже розпочнуть активні жнива по всій території України, а на цьому тижні долучаться до збирання врожаю Миколаївщина і деякі інші південні регіони.

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"Очікується, що зернових буде зібрано близько 46 млн тонн. Це, на жаль, менше, ніж минулого року. Зменшення становить приблизно 5-7%… Треба пам’ятати, що внутрішнє споживання зернових становить 18 млн тонн. Тому збираючи навіть 46 млн тонн, це все одно буде в 2,5 рази більше, ніж внутрішня потреба. Тому ризик дефіциту зерна для внутрішніх цілей сьогодні відсутній", – розповів заступник міністра.

Агроімпорт з України

Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія зіткнулися з надлишком української сільгосппродукції і в односторонньому порядку заборонили імпорт зернових з України. Європейська комісія наприкінці квітня 2023 року досягла угоди з цими чотирма державами та Румунією.

Повідомлялося, що ці країни не перешкоджатимуть транзиту української агропродукції. Крім того ЄК виділила 100 млн євро допомоги постраждалим фермерам в п'яти названих країнах.

31 травня 2023 року в ЄС озвучили, скільки можуть діяти обмеження на імпорт зерна з України.

5 червня 2023 року Єврокомісія ухвалила рішення щодо агроімпорту з України.

7 червня 2023 року стало відомо про те, що Україна втратить 10% врожаю пшениці через підрив Каховської ГЕС.

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