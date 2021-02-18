Торік український експорт м'яса птиці становив 431 тисячу тонн на суму 555 мільйонів доларів.

Україна у 2020 році оновила абсолютний рекорд за обсягами експорту курятини – 431 тисяча тонн, тоді як виручка від продажу продукції скоротилася, склавши 555 мільйонів доларів (проти 579 мільйонів доларів у 2019 році).

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Про це передає заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" академік НААН Микола Пугачов, повідомила прес-служба відомства.

"Характерною тенденцією 2020 року стало посилення позицій м'ясопродукції українського виробництва на міжнародному ринку внаслідок курятини", - зазначив вчений.

Водночас минулого року Україні не вдалося продовжити тенденцію збільшення експорту м'яса і субпродуктів.

"Минулого року вартість експорту продукції м'ясної групи зменшилася у порівнянні з показниками 2019 року на 8% і склала 652 мільйони доларів. Причинами цього стали зниження цін на українську курятину за кордоном і загальне зменшення обсягів експорту яловичини", – йдеться в повідомленні.

Крім того, у 2020 році українські експортери двічі стикалися із заборонами поставок курятини в Європейський Союз та низку інших країн, тому потенціал продажів був використаний не повністю.

Головні покупці української курятини

Найбільше вітчизняної м'ясопродукції було експортовано до країн Близького Сходу, Євросоюзу та СНД. Частка країн ЄС у вартісному вимірі становить 20%.

Найбільшим покупцем українського м'яса минулого року була Саудівська Аравія з часткою 20,9% від усього експорту.

"Ця Близькосхідна Країна закуповує в Україні виключно м'ясо птиці. Перші закупівлі вона зробила у 2015 році – 28 тонн на суму 34 тисячі доларів. А вже у 2020 році експорт українського м'яса птиці в Саудівську Аравію досяг 83 тисячі тонн на суму 136 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.

Значними були також частки Нідерландів (13,9%), Об'єднаних Арабських Еміратів (8,3%), Білорусі (6,1%), Азербайджану (5,2%) і Казахстану (4,1%).

В цілому експорт України в ці країни склав 59% всіх поставок м'яса на глобальному ринку.

Що цьому передувало

Україна у 2020 році скоротила виробництво м'яса на 1,1% – до 3,45 мільйона тонн.

Експорт агропродукції з України за підсумками 2020 року залишився майже на рівні попереднього року (22,2 мільярда доларів), а імпорт зріс на 14% (до 6,5 мільярда доларів).

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Автор: Ганна Нагорна