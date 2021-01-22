Найбільше експортували зернових культур, м'яса та їстівних субпродуктів, жирів та олій, молока та молочних продуктів, яєць птиці та натурального меду.

Експорт української сільськогосподарської продукції до Саудівської Аравії в січні-листопаді 2020 року зріс на 11% й становить 410,9 мільйона доларів.

Читайте такожУкраїна експортувала понад 27 мільйонів тонн зернових Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Найбільші обсяги експорту становлять зернові культури, м'ясо і їстівні субпродукти, жири та масла, молоко і молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед", - сказано в повідомленні.

Також у Мінекономіки повідомили про проведення першого засідання україно-Саудівської робочої групи з розвитку торговельних та інвестиційних відносин у сільськогосподарській сфері.

"Метою діяльності цієї робочої групи є вироблення практичних кроків, спрямованих на розширення присутності української сільськогосподарської продукції на ринку Королівства Саудівська Аравія, залучення інвестицій Королівства Саудівська Аравія в розвиток сільського господарства України, Використання логістичних потужностей Королівства Саудівська Аравія для просування української продукції на ринки інших держав регіону (країни Арабської затоки, країни MENA)", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

Імпорт товарів в Україну у 2020 році становим 54,2 мільярда доларів, що на 10,3%, або 6,2 мільярда доларів, менше в порівнянні з 2019 роком, експорт українських товарів зменшився на 1,7%, або на 0,85 мільярда доларів - до 49,2 мільярда доларів.

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Автор: Дмитро Шварц