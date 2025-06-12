Як повідомляється, ухвала набуде чинності через 20 днів після публікації.

Сьогодні у Раді Євросоюзу скасували всі додаткові перевірки для насіння буряка, соняшника, ріпаку та сої з України. Про це повідомляє офіційний сайт Ради Європейського Союзу.

"Відповідно до рішення, прийнятого сьогодні, насіння цих видів, вироблене в Україні та Республіці Молдова, зможе потрапити на ринок ЄС", – йдеться у заяві європейської інституції.

Зазначається, що компанії, які базуються в Євросоюзі, зможуть диверсифікувати свої райони виробництва насіння. Все це повинно підтримати безперервне постачання високоякісного насіння до європейських країн.

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Рішення підтверджує, що українські сертифікаційні процедури забезпечують ті самі гарантії щодо характеристик насіння та правил експертизи, ідентифікації та контролю, що й ті, які застосовують до насіння, виробленого в країнах ЄС.

Завдяки рішенню Євросоюзу українські виробники отримають повний доступ до ринку ЄС, що посилить експортні позиції України. Ухвала набуде чинності через 20 днів після публікації.

Експорт насіння до ЄС – довідка УНІАН

Насіння, зібране за межами ЄС, може продаватися на європейському ринку лише за умови, що воно має ті самі гарантії, що й офіційно сертифіковане насіння Євросоюзу.

Таким чином, країни, які не входять до складу Євросоюзу і хочуть експортувати насіння до ЄС, повинні відповідати європейським критеріям щодо характеристик насіння, його перевірки, ідентифікації, маркування, контролю та пакування.

Сертифікація включає польові інспекції, відбір зразків насіння та його тестування.

Нагадаємо, у 2022 році наша країна подала до Європейської комісії запит щодо поширення еквівалентності на насіння соняшнику, брукви і буряка. У 2023-му було подано запит щодо насіння сої.

Квоти на українську агропродукцію – що відомо

Нагадаємо, з 6 червня були відновлені довоєнні квоти Євросоюзу на українську сільськогосподарську продукцію. Таким чином, європейці скасували "торговельний безвіз"‎, який діяв з 2022 року.

Останній ввели для того, щоб допомогти нашій країні компенсувати наслідки від повномасштабної війни.

Фахівці по-різному оцінюють наслідки від відновлення довоєнних квот. За словами прем’єра Шмигаля, Україна не зазнає значних грошових втрат внаслідок того, що торговельні преференції було завершено.

Також повідомлялось, що Київ і Брюссель почали активні перемовини щодо нових умов експорту сільськогосподарської продукції до ЄС.

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