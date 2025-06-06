Українська та європейська стороні планують знайти "збалансоване" рішення щодо торгівлі до кінця червня.

Україна не втратить гроші внаслідок завершення торговельних преференцій з боку Європейського Союзу (ЄС) для переважної більшості товарів, зокрема аграрної продукції. Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз під час засідання парламенту зробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, "торгово-економічний безвіз" з ЄС продовжує діяти.

"Він розпочатий, не припинявся і не припиниться, поки ми працюємо відповідно до угоди про асоціацію та до моменту вступу до ЄС", - зазначив прем'єр.

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Говорячи про поновлення квот на імпорт українських товарів, він зазначив, що з європейськими партнерами тривають перемовини.

"Делегація України знаходиться у Брюсселі. Перемовини складні. Швидше за все, вони будуть продовжуватися і цього, і наступного тижня. Є попередні домовленості", - зауважив очільник уряду.

Шмигаль додав, що сторони розпочали роботу над змінами до угоди про асоціацію з ЄС для того, щоб "зафіксувати найкращі умови для українських експортерів, зокрема і аграрної продукції".

У свою чергу, віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час брифінгу у парламенті зазначила, що команди знайдуть "збалансоване" рішення до кінця червня.

"До кінця червня команди мають знайти рішення щодо постійних умов торгівлі. Можливо квоти будуть не таким як в діючих умовах лібералізації торгівлі, але за рахунок інших заходів ми можемо отримати збалансоване рішення", - заявила міністерка.

Торгівельний безвіз - останні новини

З червня 2022 року між Україною та ЄС діяв так званий "торговельний безвіз", що передбачає скасування мит та квот на український експорт до Євроосюзу. Блок, як і анонсував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, не став його продовжувати для більшості товарів, окрім сталі та заліза.

Натомість, за даними ЗМІ, у ЄС готують зміни до умов зони вільної торгівлі, затвердженої в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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