Голова профільного комітету Ради переконаний, що через зернотрейдерів Україна щорічно втрачає 2 мільярди доларів.

Україна щорічно втрачає 2 мільярди доларів у вигляді валютної виручки через дії шахраїв, які спочатку купують за готівку зерно, а потім експортують його за кордон.

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Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Це кошти, які втрачає наша економіка. Це податки, які недоотримують наші медики, і доходи, які отримують злочинці. І, на жаль, у скоєння злочинів втягнуті відомі світові зернотрейдери", - зазначив він.

Гетманцев повідомив, що в офісі Генерального прокурора була проведена зустріч.

"Кримінальне провадження розпочато. Слідство триває. Міжнародна злочинна схема буде зупинена. Депутати фінансового комітету зроблять все можливе, щоб детінізувати аграрний сектор нашої економіки",- підкреслив депутат.

Що цьому передувало

Міністерство фінансів і Державна податкова служба підтримують прийняття закону про зниження ставки ПДВ для аграріїв до 14% з 20%, оскільки це вдарить по тіньових схемах в агросекторі й так званим "податковим скруткам" при експорті сільгосппродукції.

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Автор: Ганна Нагорна