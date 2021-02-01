У податковій службі зазначають, що це результат їхньої роботи з детінізації, розпочатої у травні 2020 року.

Податкові надходження до державного бюджету України, контрольовані Державною податковою службою (ДПС), в січні 2021 року склали 33,3 млрд грн, що в 1,5 раза більше показника за cічень 2020 року.

Про це повідомила прес-служба ДПС.

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"На січень 2021 року плановий показник становив 29,9 млрд грн, а фактичні надходження склали 33,3 млрд грн. У порівнянні з січнем 2020 року зібрано на 10,9 млрд грн більше, або в 1,5 раза", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що зростання надходжень відбувається в порівнянні з початком 2020 року, коли економіка і ДПС працювали на повну потужність без карантину.

"Позитивні тенденції наповнення державного бюджету тривають у 2021 році - це результати роботи з детінізації, розпочатої ДПС у травні 2020 року", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

Наприкінці листопада 2020 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що дострокове виконання річного плану з доходів держбюджету свідчить про ефективну роботу ДПС у сфері детінізації, оскільки обсяг «тіньових» операцій значно скорочується, а на їх місце виходить легальний і чесний бізнес, який сумлінно платить податки.

Станом на 28 грудня 2020 року податкові надходження до дохідної частини державного бюджету на 2020 рік на 60 млрд грн перевищили плановий показник.

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Автор: Богдан Слуцький