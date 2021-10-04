Компанія Lactalis сподівається розширити бізнес в Україні завдяки купівлі ТМ "Шостка" та інших.

Французька молочна корпорація Lactalis Group завершила покупку бізнесу корпорації Bel Group в Німеччині, Італії та Україні, в тому числі європейського бренду Leerdammer і найбільшого українського виробника сир Bel Shostka Ukraine (ТМ "Шостка", "Весела Корівка", "Kiri").

Згідно з повідомленням Bel Group, угода завершилася 30 вересня.

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"Всі попередні умови угоди були виконані, в тому числі безумовне схвалення злиття, отримане від Європейської комісії 26 серпня", – йдеться в повідомленні.

При цьому сума угоди не розголошується.

Зазначається, що придбання Bel Shostka Ukraine дозволить французькій Lactalis розширювати свій український бізнес, де компанія працює останні 25 років.

Французька компанія Bel Grou: що необхідно знати

Французькі корпорації Lactalis Group і Bel Group в березні 2021 року оголосили про угоду, в тому числі продаж українського бізнесу Bel Shostka Ukraine.

Французька компанія Bel Group заснована в 1865 році. Компанія володіє широким портфоліо брендів молочної продукції, які представлені більш ніж в 130 країнах.

Компанія Bel Shostka Ukraine була створена в 1981 році. У 2005 році підприємство створило і вивело на ринок бренд "Шостка", а у 2007 році французька корпорація Bel купила завод в Україні.

Французька корпорація з виробництва молочної продукції Lactalis Group представлена 237 заводами в 42 країнах. В Україні володіє двома молокопереробними заводами в Миколаївській і Дніпропетровській областях. Компанія випускає продукцію під торговими марками President, Lactel, Galbani, Societe, "Дольче", "Фанні", "Лактонія", "Локо Моко" та ін.

Автор: Ганна Нагорна