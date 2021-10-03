Піца була покрита 834 сортами сиру, по черзі викладеними на тісто.

У французькому Ліоні був встановлений новий рекорд Гіннеса за кількістю сортів сиру, використаних для приготування однієї піци.

Про це повідомляє Agroportal.ua з посиланням на Guinness World Records ("Книгу рекордів Гіннеса")

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Як йдеться в повідомленні, рекордна піца була презентована на професійній виставці для готельєрів і рестораторів.

Над виготовленням піци працювали три шеф-кухарі.

Піца була покрита 834 сортами сиру, по черзі викладеними на тісто.

Цікаво, що приготована піца була стандартного розміру. Для встановлення рекорду кухарі використовували не більше 2 грамів кожного сиру.

Попередній рекорд:

22 лютого 2020 року француз Бенуа Брюелем, також з Ліона, приготував піцу, використовуючи 254 сорти сиру.

Автор: Олена Коваленко