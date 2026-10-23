Росія завалює українські супермаркети своїм продуктом під 'чужим прапором', – експерт

Країною походження може бути вказаний Казахстан або Польща.

Через різке зростання цін на гречку і недостатній її новий врожай в Україні, на полиці магазинів активно надходить російська крупа під "прапорами" інших країн, повідомив УНІАН виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

"Коли йдеться про імпорт, ми завжди маємо на увазі російську гречку. Бо в світі залишилась єдина країна, яка є експортером гречки. Раніше їх було три – Росія, Китай, Україна. Росія вибила Україну, і ми вже є нетто-імпортером. Ми більше імпортуємо, ніж вивозимо. І Китай також став нетто-імпортером. Решта країн – це нульовий баланс. Казахстан, Польща – трошки по роках там скачуть показники. Але стратегічно на ринок вони не впливають. Домінує Росія", – каже фахівець.

Російська гречка може бути маркована, умовно, як казахська або польська – але з-за кордону Україна отримує саме її.

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"Далі при таких цінах повинна законтрактуватись і поїхати російська гречка під виглядом казахської – якщо вже не поїхала. Тому що в Росії вона в два рази дешевша. Економічна доцільність завезення її сюди велика. При дефіциті і ажіотажі попит гарантований – тому, я думаю, бізнес на це піде", – вважає Громовий.

Експорт російської продукції – останні новини

Раніше ЗМІ повідомили, що Росія знайшла в Європі "друга", який допомагає проштовхувати її зерно. За інформацією журналістів, Москві вдалося знайти можливості для експорту зерна у Литві, яка з початку повномасштабного вторгнення послідовно підтримує Київ.

Загалом Росія намагається використовувати всі доступні методи для експорту зерна. Остання альтернатива – крихітний чорноморський порт Очамчире у підтримуваному Кремлем сепаратистському регіоні Грузії, Абхазії. Пшеницю та іншу сільськогосподарську продукцію планують транспортувати з Очамчире в контейнерах до Туреччини.

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