Росія знайшла в Європі 'друга', який допомагає проштовхувати її зерно, - ЗМІ

Кремлю допомагає литовська компанія, якою керують наближені до РФ бізнесмени.

Через удари російських окупантів по чорноморських портах Україна експортувала у серпні лише 20% від потенційного обсягу зерна, а у вересні – 40%. Російські порти також заблоковані, але Москві вдалося знайти можливості для експорту зерна у Литві, яка з початку повномасштабного вторгнення послідовно підтримує Київ, пише видання "Бабель".

Тиск українських Сил Оборони на порти РФ у Чорному морі змусив Кремль перекидати експорт на країни Балтії: Литву, Латвію та Естонію. Наразі єдина з трьох країн, яка поки не обмежила транзит російського зерна, – це Литва. Лише з початку вересня там почали перевіряти, чи не везуть зерно з окупованих Росією українських територій. Якщо ні – перешкод немає. Експерти зазначають, що цього явно недостатньо.

Колишній міністр оборони, а нині заступник голови комітету з нацбезпеки Сейму Литви Лаурінас Кащюнас повідомляє, що велику частину російського зерна в Литві експортує компанія Dognus. Dogus зареєстрована у Клайпеді – портовому литовському місті на березі Балтійського моря. Її заснували у вересні 2012 року, а вже 8 жовтня всі акції компанії перейшли російському агробізнесмену Олександру Долгову.

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Олександр Долгов разом із братом Дмитром – засновники найбільшого агрохолдингу в Калінінградській області Росії "Долгов Групп". Холдинг обробляє до 50% землі області, а брати Долгови – одні з найвпливовіших і найбагатших людей Калінінграда, тісно повʼязані з "Єдиною Росією".

У 2022 році брати Долгови підтримали повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тепер вони фінансують російську армію – в медіа є подяка Долговим від 11 армійського корпусу Балтійського флоту, який воює проти України під Куп’янськом. Співробітники компаній холдингу Долгових воюють, а брати підтримують їхні сім’ї.

Зв’язок Долгових з Dognus

У жовтні 2016 року Долгов продав Dognus громадянину Литви Повіласу Норкунасу. Джерела повідомляють, що Норкунас міг бути номінальним власником, щоб приховати, що Долгови і далі мали звʼязок із компанією.

У 2024 році литовські медіа оприлюднили розслідування про те, що брати Долгови досі стоять за компанією Dognus і вона експортує сотні тисяч тонн російського зерна їхнього агрохолдингу. За даними джерел, Долгови використовують компанію, щоб сховати свої гроші від західних санкцій.

Звʼязок між Долговими і Dognus підтверджує те, що на сайті компанії є фрагменти рекламного відеоролика "Долгов Групп", а також зображення елеватора з міста Гусєв у Калінінградській області, де зареєстрована одна з компаній "Долгов Групп". Будівництво елеватора закінчилося у 2021 році, коли Олександр Долгов перестав бути офіційним акціонером Dognus.

Заступник голови комітету з нацбезпеки Сейму Литви Лаурінас Кащюнас прямо каже, що Литва має швидко вирішити це питання і зупинити транспортування російського зерна своєю територією.

"Такі поставки збільшують доходи російського бюджету і допомагають фінансувати російську військову машину, яка, своєю чергою, руйнує Україну і намагається заблокувати експорт українського зерна на світові ринки. Брати Долгови підтримують російські військові формування, які беруть участь в агресії проти України. Тому питання треба ставити не лише про заборону транспортування зерна, а й про включення цих людей в санкційні списки Європейського Союзу", – підкреслює Кащюнас.

Блокада українського експорту – головні новини

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький розповів, що Україна може недорахуватися до 10 мільярдів доларів виручки через блокаду ворогом її аграрного експорту.

При цьому Польща та Румунія відмовляються збільшувати транзит українського зерна через свою територію, попри заклики Києва допомогти вивезти врожай на тлі тривалої блокади Чорного моря.

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