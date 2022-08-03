Ініціатива дозволить забезпечити зберігання додаткових 2,4 млн тонн зерна в 2022-2023 роках.

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансової підтримки Канади розпочала новий проект на суму 40 млн доларів США для подальшого розв'язання проблеми дефіциту зерносховищ в Україні.

Про це повідомляє прес-служба організація.

Зазначається, що ця ініціатива дозволить забезпечити зберігання додаткових 2,4 млн тонн зерна у 2022-2023 роках разом з відповідною технічною підтримкою та обладнанням.

"Завдяки фінансуванню, наданому Міністерством закордонних справ Канади, ФАО надасть кошти для тимчасового і постійного зберігання зерна, включаючи поліетиленові рукави для зберігання зерна, вантажно-розвантажувальне обладнання та довгострокові модульні сховища, орієнтовані на малі та середні фермерські господарства в 15 областях", - підкреслив глава офісу ФАО в Україні П'єр Вотьє.

Крім того, за його словами, ФАО закупить лабораторне обладнання на суму до 2 млн доларів США для підтримки шести стратегічних лабораторій для проведення тестувань для виявлення хвороб тварин відповідно до Правил безпечної торгівлі Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин.

Ситуація з зерносховищами:

ФАО за підтримки Японії виділила 17 млн доларів для України на збереження майбутнього врожаю і забезпечення експорту зернових культур.

15 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати спільно з європейськими союзниками працюють над вивезенням зерна з України залізничним шляхом, зокрема шляхом будівництва зерносховище на українському кордоні.

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