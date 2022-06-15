США буде будувати тимчасові елеватори на кордоні України.

Сполучені Штати спільно з європейськими союзниками працюють над вивезенням зерна з України залізничним шляхом, зокрема шляхом будівництва зерносховищ на українському кордоні.

Про це у вівторок заявив президент США Джо Байден, передає "Європейська правда".

"Ми тісно працюємо з нашими європейськими партнерами, щоб вивезти 20 мільйонів тонн зерна, що застрягли в Україні, на ринок для зменшення глобальних цін на продовольство", а – наголосив президент США і додав, що, на його думку, зерно не можна експортувати Чорним морем, оскільки воно "буде підірване у воді".

"Тож ми працюємо над планом, щоб вивезти його через інші країни залізницею. Але Україна має таку ж систему залізничних доріг, як і Росія, де ширина колії відмінна від колії в Європі, тому ми будемо будувати тимчасові елеватори на кордоні України із, зокрема, Польщею, щоб переправляти зерно з українських вагонів у зерносховища на (європейські- ред.) вагони і далі в океан", – додав Байден.

Раніше стало відомо, що РФ, Туреччина, Україна та ООН підготували дорожню карту, щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з портів нашої держави. При цьому турецькі представники вже деякий час ведуть дипломатичні контакти для формування спеціального механізму, який забезпечить безпечну доставку зерна з України на світові ринки.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається у світі через війну в Україні, винна лише Росія. Попри пропаганду Кремля, яка поширює фейки, наслідки російського вторгнення в Україну зачепили весь світ.

6 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у США є докази того, що Росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.

10 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про активну фазу переговорів з пошуку рішень для подолання глобальної кризи продовольства.

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