Насіння буде доставлено фермерам 7 областей.

За підтримки Євросоюзу та Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), Спілка "Борошномели України" успішно завершила доставку 140 тонн насіння гречки з Канади в Україну, яке передали з метою подолання дефіциту цієї крупи в нашій країні.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Згідно з дослідженнями ФАО, з початку війни ціни на насіння, засоби захисту рослин, добрива та паливо зросли на 40–45%. У майбутніх сезонах виробники можуть дійти висновку про невигідність збирання врожаю. Розуміючи це, ми фокусуємо наші зусилля на підтримці малих і середніх фермерів. Це насіння гречки вкрай необхідне для розвитку місцевого аграрного сектору", – підкреслив голова офісу ФАО в Україні П’єр Вотьє.

Зазначається, що фактичним розподілом насіння займаються "Міжнародна асоціація гречки", Сквирський комбінат хлібопродуктів та Спілка "Борошномели України". Насіння буде доставлено фермерам Житомирської, Закарпатської, Київської, Львівської, Полтавської, Тернопільської та Чернігівської областей.

"Отримавши це насіння гречки, ми можемо підтримати фермерів, щоб вони засіяли близько 2,5 тис. га на заході та в центрі України. Враховуючи спеціалізацію, досвід господарств і якість насіння, урожайність з цієї площі становитиме не менше 2 центнерів з гектара, або 5 тис. тонн зерна гречки (3 тис. тонн обробленої гречаної крупи)", - проаналізував директор громадської Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

За його словами, основною умовою участі фермерів у програмі розподілу насіння є подальша передача врожаю з отриманого насіння за фіксованою ціною спеціалізованим переробникам зерна гречки, таким як Сквирський та Білоцерківський комбінати хлібопродуктів. У свою чергу, виробники зерна мають передавати перероблену крупу за фіксованою ціною державним та соціальним установам для використання у гуманітарних цілях.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками цьогорічної весняної посівної, в Україні гречкою засіяно 75,3 тис. га угідь.

Вас також можуть зацікавити новини: